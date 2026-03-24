NOVO COMANDANTE
Adversário do Vitória mira afastar crise com técnico multicampeão
Equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro
Por João Grassi
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Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Cruzeiro é o atual lanterna da competição e tenta reverter o cenário com uma mudança no comando técnico. Após demitir Tite, a Raposa contratou o português Artur Jorge, que fez sucesso no Botafogo e vai estrear diante do Rubro-Negro.
O técnico de 54 anos acumula no currículo as conquistas do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, mas chega no Cruzeiro em momento difícil. Além de amargar a última posição na tabela, o time mineiro é o único que não venceu na Série A, com apenas quatro pontos conquistados em oito rodadas.
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Artur Jorge teve seu primeiro dia na Toca da Raposa 2 nesta terça-feira, 24, onde fez os primeiros contatos com o elenco cruzeirense. O treinador agora vai aproveitar a pausa da Data Fifa para realizar uma sequência de treinos antes de encarar o Leão.
O confronto entre Vitória e Cruzeiro está marcado para o dia 1º de abril, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte, válido pela 9ª rodada do Brasileiro. Antes disso, a equipe comandada por Jair Ventura, por outro lado, terá dois compromissos por outra competição.
Confira como foi o primeiro dia de Artur Jorge como treinador do Cruzeiro Esporte Clube! 🔵⚪ pic.twitter.com/UERnODLVci— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 24, 2026
Pausa para o Nordestão
Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Vitória joga pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 25, às 19h30, contra o Botafogo-PB, no Barradão. Já no sábado, 28, às 17h, visita o CRB no Rei Pelé.
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