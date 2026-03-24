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Cruzeiro e Atlético-MG têm punições divulgadas por confusão em final; entenda
Além das punições, os clubes conseguiram um acordo com a Procuradoria
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A grande confusão na final do Campeonato Mineiro de 2026, que resultou em total de 23 expulsões anotadas na súmula da partida foi julgada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG). Com isso, todos os atletas expulsos terão de cumprir com a punição.
As medidas atribuídas aos envolvidos no caos da final do estadual serão de:
- Quatro jogos de suspensão para cada atleta expulso;
- Multa de R$ 400 mil para cada clube.
Vale ressaltar que as punições ainda serão homologadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG).
Acordo entre clubes e Procuradoria
Os dois clubes e a Procuradoria entraram em um acordo, denominado transação disciplinar, e o apresentaram, nesta quarta-feira, 24, ao Plenário do TJD-MG, de acordo com o GE.
Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro vão precisar realizar campanhas de doação para a Zona da Mata, além de ações contra a violência no futebol.
Vale ressaltar que as punições não podem ser cumpridas no Brasileirão ou na Copa do Brasil, sendo assim, as sanções devem ser aplicadas no Campeonato Mineiro de 2027.
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Entenda a denúncia
O TJD-MG denunciou 13 atletas do Cruzeiro, 12 do Atlético e o massagista Aluizio Carlos dos Santos com base nos artigos 257 e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pela briga generalizada na final do Campeonato Mineiro.
O primeiro artigo é sobre a participação na briga durante a partida, com pena de 2 a 10 jogos.
Já o segundo trecho refere-se à agressão física, com punição que pode variar entre quatro e 12 jogos.
Os clubes foram denunciados em ambos artigos. No 257-A, com multa que pode chegar a R$ 20 mil, e no 258-D (conduta contrária a disciplina), com multa de R$ 10 mil.
Vale ressaltar que dois atletas que não fora citados na súmula do árbitro Matheus Candançan estão na lista dos denunciados: Vitor Hugo, zagueiro do Atlético, e Lucas Silva, volante do Cruzeiro.
Veja a lista abaixo dos jogadores suspensos por quatro jogos
Cruzeiro
- Cássio
- Fagner
- Fabrício Bruno
- João Marcelo
- Villalba
- Kauã Prates
- Christian
- Lucas Romero
- Matheus Henrique
- Walace
- Gerson
- Kaio Jorge
Atlético-MG
- Everson
- Gabriel Delfim
- Preciado
- Lyanco
- Ruan Tressoldi
- Junior Alonso
- Renan Lodi
- Alan Franco
- Alan Minda
- Cassierra
- Hulk
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