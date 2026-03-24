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Goleiro do Flamengo é convocado para Seleção Brasileira; saiba quem

Atleta esteve entre os destaques da Libertadores

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/03/2026 - 15:28 h | Atualizada em 24/03/2026 - 15:39

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Coletiva Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano
Coletiva Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano -

O goleiro Léo Nannetti, destaque do Flamengo na Libertadores Sub-20, foi convocado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para participar dos treinos da Seleção Brasileira principal.

Atualmente, a equipe está nos Estados Unidos, onde disputa amistosos contra as seleções da França e da Croácia.

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Nannetti chegou a Orlando na noite da última segunda-feira, 23, após o Flamengo ser derrotado pelo Santiago Wanderers, em Quito, na decisão da Libertadores Sub-20. Inclusive, o goleiro fazia parte da lista da Seleção Sub-20 para amistosos contra o Paraguai na Data Fifa.

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De acordo com a CBF, o convite ao jogador faz parte de uma “metodologia de treinamento”, já que a comissão técnica trabalha com ao menos quatro goleiros durante o período de preparação.

Goleiros convocados e baixa por lesão

Para os amistosos, Ancelotti convocou inicialmente os goleiros Alisson, Ederson e Bento. No entanto, Alisson, do Liverpool, foi cortado devido a uma lesão e substituído por Hugo Souza, atualmente no Corinthians.

Apesar da chegada de Nannetti, nem todos os jogadores conseguiram se apresentar à seleção nos Estados Unidos. Douglas Santos e Luiz Henrique enfrentaram problemas após o cancelamento do voo que os levaria da Rússia.

A expectativa é que Ancelotti tenha o grupo completo a partir desta quarta-feira, 25 , visando o amistoso contra a França, marcado para quinta-feira, 26.

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Tags:

esporte flamengo Seleção Basileira

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