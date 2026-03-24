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Goleiro Ronaldo não passará por cirurgia após sofrer luxação no cotovelo
Titular do Bahia, goleiro sofreu lesão após queda feia em jogo da Série A
Por Daniel Genonadio e Téo Mazzoni
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O goleiro Ronaldo, do Bahia, detalhou aos torcedores o seu tratamento após sofrer uma luxação no cotovelo na partida entre Remo e Bahia, no último domngo, 22, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
De acordo com Ronaldo, não será necessária a realização de uma cirurgia, o que seria o grande temor de parte da torcida do Bahia. O goleiro virou titular absoluto e é um dos destaques do Tricolor na temporada.
Caso precisasse passar por cirurgia, Ronaldo poderia desfalcar o Esquadrão por cerca de três a seis meses.
"Passando para tranquilizar a todos e dizer que Graças a Deus, não será necessário cirurgia. Agora é foco total na recuperação, respeitando cada etapa, mas com a cabeça firme e o coração cheio de vontade de voltar o quanto antes", afirmou Ronaldo.
O que aconteceu?
Ronaldo sofreu a lesão no duelo contra o Remo quando, ao executar uma defesa considerada “simples”, caiu de mau jeito.
O lance assustou os torcedores do Bahia, especialmente após o goleiro gritar de dor e afirmar que havia quebrado o braço. Após deixar o campo ainda no primeiro tempo, foi constatada uma luxação no cotovelo, e havia o risco de necessidade de cirurgia.
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Veja video de lance da lesão
O lance da lesão de Ronaldo. Ele acabou quebrando o braço na queda.— Vou de Bahêa (@voudebahea) March 22, 2026
Imagem muito forte.
Força na recuperação, paredão!
pic.twitter.com/o5Zyfky7r9
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