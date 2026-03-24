Goleiro Ronaldo não passará por cirurgia após sofrer luxação no cotovelo

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Ronaldo saiu lesionado em jogo do Bahia contra o Remo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O goleiro Ronaldo, do Bahia, detalhou aos torcedores o seu tratamento após sofrer uma luxação no cotovelo na partida entre Remo e Bahia, no último domngo, 22, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Ronaldo, não será necessária a realização de uma cirurgia, o que seria o grande temor de parte da torcida do Bahia. O goleiro virou titular absoluto e é um dos destaques do Tricolor na temporada.

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Caso precisasse passar por cirurgia, Ronaldo poderia desfalcar o Esquadrão por cerca de três a seis meses.

"Passando para tranquilizar a todos e dizer que Graças a Deus, não será necessário cirurgia. Agora é foco total na recuperação, respeitando cada etapa, mas com a cabeça firme e o coração cheio de vontade de voltar o quanto antes", afirmou Ronaldo.

O que aconteceu?

Ronaldo sofreu a lesão no duelo contra o Remo quando, ao executar uma defesa considerada “simples”, caiu de mau jeito.

O lance assustou os torcedores do Bahia, especialmente após o goleiro gritar de dor e afirmar que havia quebrado o braço. Após deixar o campo ainda no primeiro tempo, foi constatada uma luxação no cotovelo, e havia o risco de necessidade de cirurgia.

Veja video de lance da lesão