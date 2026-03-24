VÔLEI DE PRAIA
Bahia domina etapa do Estadual de Vôlei de Praia com títulos no masculino e feminino
Duplas garantem o topo do pódio para o Esquadrão na primeira etapa da competição
Por Valdomiro Neto
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As duplas George/Saymon e Andressa/Tainá conquistaram os títulos da primeira etapa do Campeonato Estadual de Vôlei de Praia para o Esporte Clube Bahia neste domingo, 22.
Na decisão da modalidade masculina, George e Saymon confirmaram o título após vencer a dupla João Lombardi e Leandro Arariba por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/16.
Na modalidade feminina, Andressa e Tainá, que representam o Bahia - Associação, garantiram a título após triunfo sobre a dupla Livia/ Juliana Simões, dupla também tricolor, pelo placar de 2 a 0, em uma partida equilibrada com as parciais 22/20 e 21/19.
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