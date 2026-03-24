Bahia domina etapa do Estadual de Vôlei de Praia com títulos no masculino e feminino

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Andressa e Tainá dupla no Vôlei de Praia - Foto: Júnior Ribeiro / EC Bahia

As duplas George/Saymon e Andressa/Tainá conquistaram os títulos da primeira etapa do Campeonato Estadual de Vôlei de Praia para o Esporte Clube Bahia neste domingo, 22.

Na decisão da modalidade masculina, George e Saymon confirmaram o título após vencer a dupla João Lombardi e Leandro Arariba por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/16.

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Dupla George e Saymon vencedora do primeira etapa do Vôlei de Praia | Foto: Júnior Ribeiro / EC Bahia

Na modalidade feminina, Andressa e Tainá, que representam o Bahia - Associação, garantiram a título após triunfo sobre a dupla Livia/ Juliana Simões, dupla também tricolor, pelo placar de 2 a 0, em uma partida equilibrada com as parciais 22/20 e 21/19.