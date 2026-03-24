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Impedimento semiautomático segue sem data de estreia no Brasil; entenda
Equipamentos serão instalados em 20 arenas para atender os jogos da Série A
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A tecnologia do impedimento semiautomático, apresentada no ano de 2025 como uma das novidades para o Campeonato Brasileiro de 2026, ainda está em processo de instalação, mas sem prazo definido para começar a ser utilizada nas partidas.
Até esta quarta-feira, 24, o único estádio brasileiro que está apto para fazer uso do impedimento semiautomático é o Maracanã, no Rio de Janeiro.
Outros estádios já tem estrutura instalada
Além do Maracanã, alguns outros estádios brasileiros já instalaram as estruturas da tecnologia, sendo eles:
- Neo Química Arena, em São Paulo;
- Couto Pereira, em Curitiba;
- Arena da Baixada, em Curitiba;
- São Januário, no Rio de Janeiro;
- Arena MRV, em Belo Horizonte.
Com a instalação dos equipamentos concluídas, eles passarão por uma fase de calibração e testes.
De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o recurso vai estar disponível nas partidas do Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil ainda nesta temporada.
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Prazo de instalação
Por mais que a tecnologia tenha uma estreia muito esperada, a CBF, procurada pelo portal A TARDE, não estipulou uma data para o início uso do impedimento semiautomático.
Por outro lado, foi afirmado pela confederação que a função será utilizada somente quando todos os testes e treinamentos forem finalizados.
“Estamos avançando. Os equipamentos já estão no Brasil e isso facilita o processo, mas não significa que iremos acelerar as instalações. Vamos respeitar o nosso cronograma, com tempo para calibração dos equipamentos, tempo para todos os testes e assim liberar para o uso de forma total”, disse Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF.
Entenda a estrutura do impedimento semiautomático
Em cada estádio, serão instalados cerca de 30 câmeras de alta velocidade ou aparelhos celulares de última geração, em pontos estratégicos. O modelo mais utilizado é o Iphone 17 Pro (que custa R$ 11.499).
Elas serão responsáveis por gerar uma espécie de "réplica virtual" da partida. Com isso, o sistema vai identificar, por meio de uma Inteligência Artificial, o posicionamento dos atacantes e defensores para assinalar ou não a infração.
Como funciona o impedimento semiautomático
- O sistema usado pela Genius Sports, empresa contratada pela CBF, usa câmeras e a comunicação dos iPhones para criar uma rede dedicada ao impedimento semiautomático.
- O cruzamento dessas câmeras cria a imagem do impedimento semiautomático.
- O sistema será instalado em 27 estádios do país
- A CBF estima um investimento de R$ 25 milhões
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