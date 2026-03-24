Impedimento semiautomático segue sem data de estreia no Brasil; entenda

Impedimento semiautomático ainda segue sem data oficial para estrear no Brasil - Foto: Divulgação

A tecnologia do impedimento semiautomático, apresentada no ano de 2025 como uma das novidades para o Campeonato Brasileiro de 2026, ainda está em processo de instalação, mas sem prazo definido para começar a ser utilizada nas partidas.

Até esta quarta-feira, 24, o único estádio brasileiro que está apto para fazer uso do impedimento semiautomático é o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outros estádios já tem estrutura instalada

Além do Maracanã, alguns outros estádios brasileiros já instalaram as estruturas da tecnologia, sendo eles:

Neo Química Arena, em São Paulo;

Couto Pereira, em Curitiba;

Arena da Baixada, em Curitiba;

São Januário, no Rio de Janeiro;

Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com a instalação dos equipamentos concluídas, eles passarão por uma fase de calibração e testes.

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o recurso vai estar disponível nas partidas do Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil ainda nesta temporada.

Prazo de instalação

Por mais que a tecnologia tenha uma estreia muito esperada, a CBF, procurada pelo portal A TARDE, não estipulou uma data para o início uso do impedimento semiautomático.

Por outro lado, foi afirmado pela confederação que a função será utilizada somente quando todos os testes e treinamentos forem finalizados.

“Estamos avançando. Os equipamentos já estão no Brasil e isso facilita o processo, mas não significa que iremos acelerar as instalações. Vamos respeitar o nosso cronograma, com tempo para calibração dos equipamentos, tempo para todos os testes e assim liberar para o uso de forma total”, disse Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF.

Entenda a estrutura do impedimento semiautomático

Em cada estádio, serão instalados cerca de 30 câmeras de alta velocidade ou aparelhos celulares de última geração, em pontos estratégicos. O modelo mais utilizado é o Iphone 17 Pro (que custa R$ 11.499).

Elas serão responsáveis por gerar uma espécie de "réplica virtual" da partida. Com isso, o sistema vai identificar, por meio de uma Inteligência Artificial, o posicionamento dos atacantes e defensores para assinalar ou não a infração.

Como funciona o impedimento semiautomático