Favorito, Vitória tenta superar frustrações e tabu na Copa do Nordeste

Matheuzinho, meio-campista do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com focos direcionados à Copa do Nordeste, o Vitória dá a sua largada na competição como único clube da Série A do Brasileiro — o que dá o posto de franco favorito ao Rubro-Negro, que busca superar as frustrações das suas campanhas recentes no torneio.

Eliminado nas quartas de final da edição do ano passado pelo Confiança, em pelo Barradão, o Leão da Barra tem em seu histórico apenas duas semifinais nos últimos dez anos — estatística que assusta levando em conta os quatro títulos da competição conquistados ao todo.

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O Vitória foi semifinalista pela última vez em 2021, quando deu adeus após perder para o Ceará, e, em 2017, também ficou entre os quatro melhores em edição que marcou a eliminação para o arquirrival Bahia. Foi em 2010, há 16 anos atrás, que o Rubro-Negro por fim esteve em uma final e levantou o tetracampeonato após bater o ABC na decisão.

Histórico do Vitória na Copa do Nordeste desde 2016 (dez anos atrás)

2016: Fase de Grupos | Ficou em 2º no grupo, mas não avançou pelo índice técnico.

2017: Semifinal | Eliminado peflo rival Bahia (que seria o campeão).

2018: Quartas de Final | Eliminado pelo Sampaio Corrêa.

2019: Quartas de Final | Eliminado pelo Fortaleza nos pênaltis.

2020: Quartas de Final | Eliminado pelo Ceará.

2021: Semifinal | Eliminado pelo Ceará, que venceu por 2 a 0.

2022: Pré-Copa do Nordeste | Eliminado pelo Botafogo-PB nos pênaltis.

2023: Fase de Grupos | Campanha decepcionante; eliminado precocemente.

2024: Fase de Grupos | Terminou em 5º no Grupo A, a um ponto da classificação.

2025: Quartas de Final | Eliminado para o Confiança, no Barradão.

No Grupo A ao lado de ASA-AL, Fluminense-PI, Itabaiana-SE, Sousa-PB, o Vitória enfrenta os adversários do Grupo B durante a primeira fase em busca da classificação ao mata-mata. O novo regulamento da competição conta com quatro grupos de cinco times, em que os dois melhores colocados ao longo de cinco rodadas avançam.

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