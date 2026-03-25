Vitoria mantém busca por Pedro Raul; saiba status da negociação

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Pedro Raul, atacante do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Com apenas dois dias restando para o fim da janela de transferências doméstica, o Esporte Clube Vitória tenta a contratação do atacante Pedro Raul, de 29 anos, que pertence ao Corinthians.

O portal A TARDE apurou que o Leão da Barra tenta um empréstimo com divisão de salários, já que Pedro Raul tem vencimentos considerados altos. No entanto, a concorrência do Botafogo é vista como fator que dificulta a negociação.

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Interessada em repatriar o centroavante, a equipe carioca busca envolver o também atacante Arthur Cabral no negócio. O nome é bem avaliado pela diretoria corintiana, que analisa a proposta.

Apesar do Botafogo ter entrado na disputa, a chegada de Pedro Raul no Vitória não está descartada. O Rubro-Negro busca fortalecer o setor ofensivo e o atleta do Timão agrada ao técnico Jair Ventura, com quem já trabalhou no Goiás.