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REFORÇO CHEGANDO?

Vitoria mantém busca por Pedro Raul; saiba status da negociação

Leão da Barra busca fortalecer o setor ofensivo do elenco

João Grassi

Por João Grassi

25/03/2026 - 17:29 h

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Pedro Raul, atacante do Corinthians
Pedro Raul, atacante do Corinthians -

Com apenas dois dias restando para o fim da janela de transferências doméstica, o Esporte Clube Vitória tenta a contratação do atacante Pedro Raul, de 29 anos, que pertence ao Corinthians.

O portal A TARDE apurou que o Leão da Barra tenta um empréstimo com divisão de salários, já que Pedro Raul tem vencimentos considerados altos. No entanto, a concorrência do Botafogo é vista como fator que dificulta a negociação.

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Interessada em repatriar o centroavante, a equipe carioca busca envolver o também atacante Arthur Cabral no negócio. O nome é bem avaliado pela diretoria corintiana, que analisa a proposta.

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Apesar do Botafogo ter entrado na disputa, a chegada de Pedro Raul no Vitória não está descartada. O Rubro-Negro busca fortalecer o setor ofensivo e o atleta do Timão agrada ao técnico Jair Ventura, com quem já trabalhou no Goiás.

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