COPA DO NORDESTE
Atacante sofre lesão e desfalca o Vitória na Copa do Nordeste
Vitória perde atleta momentos antes de estrear no certame regional
Por Valdomiro Neto
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Momentos antes de entrar em campo contra o Botafogo-PB no Estádio Manoel Barradas, pela primeira partida da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 25, o Esporte Clube Vitória divulgou a lista de desfalques para a partida.
A principal novidade da lista é o atacante Renzo López, que desfalca o elenco do Rubro-Negro baiano no certame regional.
Além do uruguaio, outro atleta que não irá compor o elenco para estreia na Copa do Nordeste é o zagueiro Riccieli.
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O atacante Renzo López está de fora dos relacionados por Jair Ventura por causa de desconforto muscular após a partida contra o Mirassol. Foi detectada lesão e o atleta segue em tratamento.
O zagueiro Riccelli, por outro lado, sentiu a panturrilha durante o treinamento e foi vetado do confronto.
- Dudu: Se recupera de procedimento cirúrgico em São Paulo;
- Pedro Henrique: Segue em tratamento;
- Edu: Segue em tratamento;
- Marinho: Segue em tratamento;
- Mateus Silva: Segue em tratamento;
- Renzo López: Desconforto após jogo do Mirassol, segue em tratamento;
- Riccelli: Sentiu a panturrilha, vetado da partida.
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