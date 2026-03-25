Atacante sofre lesão e desfalca o Vitória na Copa do Nordeste

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Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Momentos antes de entrar em campo contra o Botafogo-PB no Estádio Manoel Barradas, pela primeira partida da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 25, o Esporte Clube Vitória divulgou a lista de desfalques para a partida.

A principal novidade da lista é o atacante Renzo López, que desfalca o elenco do Rubro-Negro baiano no certame regional.

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Além do uruguaio, outro atleta que não irá compor o elenco para estreia na Copa do Nordeste é o zagueiro Riccieli.

Boletim Médico do Vitória

O atacante Renzo López está de fora dos relacionados por Jair Ventura por causa de desconforto muscular após a partida contra o Mirassol. Foi detectada lesão e o atleta segue em tratamento.

O zagueiro Riccelli, por outro lado, sentiu a panturrilha durante o treinamento e foi vetado do confronto.