Na Copa do Nordeste, jogador leva 2 amarelos e não é expulso; entenda a polêmica

Momento que o juiz levanta o segundo amarelo para o atleta da Jacuipense - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Jacuipense foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 na noite desta terça-feira, 24, na estreia pela Copa do Nordeste, e perdeu a invencibilidade de sete jogos na temporada. No entanto, um erro de arbitragem acabou tirando os holofotes do resultado positivo do Leão da Ilha.

Polêmica da arbitragem

Durante a partida, o juiz Marcio dos Santos Oliveira advertiu o jogador Vinicius Amaral, do Jacuipense, com dois cartões amarelos, mas não expulsou o atleta.

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Relato na súmula da partida

O árbitro relatou na súmula da partida que não aplicou o cartão vermelho para o atleta do Jacuipense, que foi substituído normalmente após ficar 8 minutos em campo depois do segundo cartão amarelo.



"Informo que aos 19 minutos do segundo tempo apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador de nº08 da equipe do Jacuipense, o sr. Marcus Vinícius dos Santos [conhecido como Vinícius Amaral] e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho. Dessa forma, o referido jogador permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos até ser substituído", iniciou o árbitro.

O juiz admitiu que foi informado do erro pela equipe de arbitragem, mas no momento informou não ter aplicado o cartão a Vinicius Amaral. Na súmula, consta apenas um cartão ao jogador do time baiano.

"No instante do ocorrido, fui informado pelos outros 3 membros da equipe de arbitragem, mas passei a informação para eles que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado.”

Versão do jogador do Jacuipense

Logo após o final da partida, o atleta Vinicius Amaral, do Jacuipense, deu entrevista à TV Jornal e informou o que o juiz teria dito a ele sobre a aplicação do segundo cartão amarelo.

"Ele comunicou no rádio que continuou o movimento. Ele disse que seria injusto eu tomar o cartão porque no lance eu não fiz nada. Ele acabou comunicando no rádio que quem tomou o cartão foi só o jogador do Sport. Só que o erro dele foi ter continuado o movimento com o cartão no ar. Aí deu a impressão que ele tinha me dado o cartão", disse o jogador em entrevista à TV Jornal."

Jogador continua disponível para atuar

Apesar da confusão, o jogador continua disponível para a próxima partida do Jacuipense, contra o time do América-RN, pela Copa do Nordeste, na próxima segunda-feira, 30.