Força máxima? Vitória aciona cavalaria em busca de reação no Nordestão

Leão da Barra enfrenta o CRB neste sábado, 28

João Grassi

Por João Grassi

27/03/2026 - 16:35 h

Matheuzinho, meia do Vitória
Matheuzinho, meia do Vitória

Conforme antecipado pelo técnico Jair Ventura, o Vitória relacionou os principais jogadores do elenco para o jogo contra o CRB, neste sábado, 28, às 17h, no Rei Pelé, em Alagoas. A informação foi publicada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro.

Entre os atletas que atuaram na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo-PB, na última quarta, 25, Anderson Pato, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Fabri, Gabriel Vasconcelos, Lucas Silva, Luan Cândido, Osvaldo, Pablo, Ronald e Zé Vitor seguem na lista.

Por outro lado, peças importantes como Baralhas, Lucas Arcanjo, Matheuzinho, Ramon e Renato Kayzer retornam ao grupo depois de serem poupados pela comissão técnica por conta do desgaste físico.

Lista de relacionados

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Cacá e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Diego Tarzia, Gabriel Baralhas, Matheuzinho, Pablo, Ronald e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Lucas Silva, Osvaldo e Renato Kayzer;

Jair Ventura prometeu

Em entrevista coletiva no Barradão, Jair Ventura afirmou que o Leão iria enfrentar o CRB com o elenco principal à disposição. Diante do Belo, o treinador nem sequer relacionou os principais nomes do grupo e acabou surpreendido na estreia do Nordestão.

"Vamos com força máxima contra o CRB [...] O planejamento não tinha uma derrota hoje [contra o Botafogo-PB], mas vamos tentar recuperar esses pontos fora de casa", indicou Jair.

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar da derrota, Ventura destacou que o confronto serviu como parâmetro para avaliação do elenco. De acordo com ele, “o jogo mostra muita coisa e, dentro disso, vamos analisar”.

"Quem aproveitou melhor vamos ver mais vezes. Quem aproveitou menos a gente vai ver menos vezes", concluiu o comandante.

