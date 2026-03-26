Jair Ventura define prioridade do Vitória após tropeço no Nordestão

Jair Ventura à beira do campo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 25, em confronto que marcou a estreia do Rubro-Negro baiano na Copa do Nordeste de 2026. Em entrevista coletiva realizada após a partida, Jair Ventura definiu o Campeonato Brasileiro como a prioridade da equipe. A declaração ocorreu após ser questionado sobre o utilizar jogadores reservas no certame regional.

Quando coincidir datas, vamos priorizar o Brasileiro, como já fizemos no Baiano. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Hoje a gente poderia ter vencido o jogo, mas perdido jogadores. O jogo tem sempre um risco muito maior. Então quando temos o controle de carga, a gente minimiza isso", afirmou.

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Copa do Nordeste não é descartada

O treinador utilizou como resposta para a questão da utilização de jogadores reservas na partida, o exemplo da preparação para o Campeonato Baiano, reforçando que, apesar da Série A ser prioridade, a Copa do Nordeste não foge do escopo do time na temporada.

“Tivemos o planejamento de poupar os atletas porque a gente vinha em uma sequência de 15 dias com cinco jogos, então a fisiologia pediu para segurar. Internamente vamos fazer as análises, quem aproveitou melhor vamos ver mais vezes. Quem aproveitou menos a gente vai ver menos vezes. O jogo mostra muita coisa e dentro disso vamos analisar." pontuou o treinador.

Próximo confronto do Vitória na Copa do Nordeste

O próximo duelo do Esporte Clube Vitória pelo certame regional é contra a equipe do CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, no próximo sábado, 28. Jair Ventura afirmou que o time vai com força máxima para o duelo.