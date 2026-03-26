Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO NORDESTE

Jair Ventura define prioridade do Vitória após tropeço no Nordestão

Treinador justifica planejamento estratégico focado na Série A em 2026

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/03/2026 - 8:15 h | Atualizada em 26/03/2026 - 8:30

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jair Ventura à beira do campo
Jair Ventura à beira do campo -

O Esporte Clube Vitória perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 25, em confronto que marcou a estreia do Rubro-Negro baiano na Copa do Nordeste de 2026. Em entrevista coletiva realizada após a partida, Jair Ventura definiu o Campeonato Brasileiro como a prioridade da equipe. A declaração ocorreu após ser questionado sobre o utilizar jogadores reservas no certame regional.

Quando coincidir datas, vamos priorizar o Brasileiro, como já fizemos no Baiano.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Hoje a gente poderia ter vencido o jogo, mas perdido jogadores. O jogo tem sempre um risco muito maior. Então quando temos o controle de carga, a gente minimiza isso", afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Copa do Nordeste não é descartada

O treinador utilizou como resposta para a questão da utilização de jogadores reservas na partida, o exemplo da preparação para o Campeonato Baiano, reforçando que, apesar da Série A ser prioridade, a Copa do Nordeste não foge do escopo do time na temporada.

“Tivemos o planejamento de poupar os atletas porque a gente vinha em uma sequência de 15 dias com cinco jogos, então a fisiologia pediu para segurar. Internamente vamos fazer as análises, quem aproveitou melhor vamos ver mais vezes. Quem aproveitou menos a gente vai ver menos vezes. O jogo mostra muita coisa e dentro disso vamos analisar." pontuou o treinador.

Leia Também:

Após tropeço, Vitória vai usar força máxima contra o CRB no Nordestão
De volta após um mês, Lucas Silva pede desculpas para a torcida
Titular pela primeira vez, Tarzia lamenta "desatenção" do Vitória

Próximo confronto do Vitória na Copa do Nordeste

O próximo duelo do Esporte Clube Vitória pelo certame regional é contra a equipe do CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, no próximo sábado, 28. Jair Ventura afirmou que o time vai com força máxima para o duelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

botafogo pb Copa do Nordeste esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura à beira do campo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Jair Ventura à beira do campo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Jair Ventura à beira do campo
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Jair Ventura à beira do campo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x