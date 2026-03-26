Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO NORDESTE

Após tropeço, Vitória vai usar força máxima contra o CRB no Nordestão

Treinador rubro-negro desse que o revés diante do Botafogo-PB não estava no planejamento da Copa do Nordeste

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/03/2026 - 6:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa
Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa -

O Esporte Clube Vitória estreou com derrota na edição de 2026 da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 25, contra o Botafogo-PB, o Leão da Barra — utilizando uma equipe reserva — até saiu na frente do placar, mas sofreu a virada em pleno Barradão, diante da torcida rubro-negra.

Após o revés inesperado, o técnico Jair Ventura confirmou que vai usar força máxima contra o CRB, neste sábado, 28, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 2ª rodada do Nordestão. O treinador reforçou a decisão ao destacar que o planejamento não previa uma derrota para o Botafogo-PB, mesmo com a utilização de uma equipe alternativa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De volta após um mês, Lucas Silva pede desculpas para a torcida
Titular pela primeira vez, Tarzia lamenta "desatenção" do Vitória
Osvaldo volta a marcar gol pelo Vitória após mais de um ano

O comandante rubro-negro explicou que, apesar do resultado negativo, a estratégia inicial já previa poupar os atletas do time principal, devido à sequência de cinco jogos nos últimos 15 dias. Segundo ele, houve um pedido especial do departamento de fisiologia para a preservação dos jogadores: “Já estava programado (poupar) [...] Seria um risco muito grande entrar com eles (titulares) hoje”.

Vamos com força máxima contra o CRB [...] O planejamento não tinha uma derrota hoje, mas vamos tentar recuperar esses pontos fora de casa
Jair Ventura - técnico do Vitória

Apesar da derrota, Jair Ventura destacou que o confronto serviu como parâmetro para avaliação do elenco. De acordo com o treinador, “o jogo mostra muita coisa e, dentro disso, vamos analisar”.

Quem aproveitou melhor vamos ver mais vezes. Quem aproveitou menos a gente vai ver menos vezes
Jair Ventura - treinador do Leão

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória Jair Ventura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Após derrota no Barradão, Jair Ventura promete reação com titulares diante do CRB fora de casa
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x