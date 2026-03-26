COPA DO NORDESTE
Após tropeço, Vitória vai usar força máxima contra o CRB no Nordestão
Treinador rubro-negro desse que o revés diante do Botafogo-PB não estava no planejamento da Copa do Nordeste
Por Téo Mazzoni
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O Esporte Clube Vitória estreou com derrota na edição de 2026 da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 25, contra o Botafogo-PB, o Leão da Barra — utilizando uma equipe reserva — até saiu na frente do placar, mas sofreu a virada em pleno Barradão, diante da torcida rubro-negra.
Após o revés inesperado, o técnico Jair Ventura confirmou que vai usar força máxima contra o CRB, neste sábado, 28, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 2ª rodada do Nordestão. O treinador reforçou a decisão ao destacar que o planejamento não previa uma derrota para o Botafogo-PB, mesmo com a utilização de uma equipe alternativa.
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O comandante rubro-negro explicou que, apesar do resultado negativo, a estratégia inicial já previa poupar os atletas do time principal, devido à sequência de cinco jogos nos últimos 15 dias. Segundo ele, houve um pedido especial do departamento de fisiologia para a preservação dos jogadores: “Já estava programado (poupar) [...] Seria um risco muito grande entrar com eles (titulares) hoje”.
Vamos com força máxima contra o CRB [...] O planejamento não tinha uma derrota hoje, mas vamos tentar recuperar esses pontos fora de casa
Apesar da derrota, Jair Ventura destacou que o confronto serviu como parâmetro para avaliação do elenco. De acordo com o treinador, “o jogo mostra muita coisa e, dentro disso, vamos analisar”.
Quem aproveitou melhor vamos ver mais vezes. Quem aproveitou menos a gente vai ver menos vezes
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