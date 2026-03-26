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COPA DO NORDESTE

De volta após um mês, Lucas Silva pede desculpas para a torcida

Atacante entrou no segundo tempo durante a derrota para o Botafogo-PB

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 0:01 h | Atualizada em 26/03/2026 - 0:24

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Lucas Silva, atacante do Vitória
Lucas Silva, atacante do Vitória -

Um reforços contratados pelo Vitória em 2026, o atacante Lucas Silva voltou a entrar em campo após mais de um mês. Ele entrou no segundo tempo durante a derrota por 2 a 1 contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Lucas criticou os erros cometidos pelo Vitória durante os gols que resultaram na virada do Belo. O Leão da Barra foi vazado duas vezes em um recorte de apenas três minutos.

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"Uma desatenção do nosso time. Sabemos que não podia acontecer. O jogo estava controlado, mas aqui não tem culpados. Temos um jogo difícil contra o CRB. Grato pela oportunidade, já há algum tempo que não atuava, mas vinha treinando bem. Agora não tem que lamentar, somente trabalhar, treinar. Pedir desculpas para a torcida, que compareceu numa quarta-feira à noite e nos apoiou. É buscar os três pontos sábado", projetou.

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O jogador de 26 anos avaliou a derrota como "dura" e chegou a elogiar o desempenho do time em parte do primeiro tempo. Lucas entendeu que o time voltou desatento depois da parada técnica.

"Uma derrota dura. Claro que não queríamos perder na estreia, muito menos em casa. A gente vinha embalado no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Jair [Ventura, técnico] deu a oportunidade pra quem não vinha jogando tanto. Jogamos bem nos primeiros 30 minutos. Depois da parada tivemos uma desatenção", detalhou o atacante.

"Temos que trabalhar, cuidar dos detalhes. Ver o que o professor vai fazer, vai corrigir nos treinos, vai corrigir nos vídeos. Sábado é fazer um jogo perfeito pra sair de lá com os três pontos", concluiu Lucas Silva.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pela Copa do Nordeste neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

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