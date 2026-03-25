Titular pela primeira vez, Tarzia lamenta "desatenção" do Vitória

Diego Tarzia em ação - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular pela primeira vez com a camisa do Vitória, o meia-atacante Diego Tarzia atuou durante todos os minutos na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Em entrevista na zona mista, o jogador argentino comentou sobre sua adaptação em um novo país e viu um Leão dominante na partida. Para ele, o resultado negativo aconteceu por conta de "desatenções" da equipe.

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"Estou me adaptando bem, gostei da cidade e do futebol brasileiro. Sobre a partida de hoje, eu acho que dominamos desde o primeiro minuto e os gols sofridos são desatenções nossas. Tivemos a bola sempre. Agora é treinar e não repetir os erros que cometemos", iniciou Tarzia, já projetando o próximo desafio pelo Nordestão.

"Temos que enfrentar o jogo de sábado da mesma maneira, corrigir os erros que cometemos e nos levaram a sofrer dois gols rápidos. Acho que temos que trabalhar e seguir da mesma maneira porque dominamos o jogo. Dominamos o jogo e tivemos muitas chances de gol", completou.

Diego Tarzia ainda comentou sobre a disputa por posição com atletas como Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra, que nem foram relacionados pelo técnico Jair Ventura para o jogo desta noite.

"É boa a competição, são jogadores que estão há um tempo no Vitoria, conhecem o futebol brasileiro. É uma competição sadia, eu os admiro também porque são muito bons jogadores. Eles também me tratam muito bem, o grupo me recebeu muito bem, o vestiário. Todos no Vitoria me receberam muito bem. Estou muito feliz e focando em seguir somando minutos", finalizou o meia argentino.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pela Copa do Nordeste neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.