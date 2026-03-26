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CENÁRIO QUE SE REPETE

Saiba qual é o calcanhar de aquiles do Vitória de Jair Ventura

Técnico completou 28 jogos sob comando do Rubro-Negro

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 11:57 h | Atualizada em 26/03/2026 - 12:48

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Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

O Esporte Clube Vitória estreou com uma derrota inesperada na Copa do Nordeste, contra o Botafogo-PB, em pleno Barradão. O revés desta quarta-feira, 25, voltou a trazer um cenário que perdura no trabalho de Jair Ventura: não conseguir virar partidas.

Em 28 jogos sob comando do atual técnico, o Vitória venceu 13 e em todos eles marcou o primeiro gol. Por outro lado, o Leão da Barra foi derrotado de virada em duas oportunidades: no clássico contra o Bahia pela final do Baianão e agora também diante do Belo.

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É uma situação [virar jogos] para estudar e buscar alternativas para que possa acontecer o quanto antes.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

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Jogos do Vitória com Jair Ventura

  • Vitória 1x2 Botafogo-PB | Copa do Nordeste 2026
  • Vitória 1x0 Mirassol | 8ª rodada do Brasileirão 2026
  • Grêmio 2x0 Vitória | 7ª rodada do Brasileirão 2026
  • Vitória 2x0 Atlético-MG | 6ª rodada do Brasileirão 2026
  • Bahia 1x1 Vitória | 5ª rodada do Brasileirão 2026
  • Bahia 2x1 Vitória | Final do Baianão 2026
  • Vitória 1x1 Jacuipense (4x2 Pênaltis) | Semifinal do Baianão 2026
  • Vitória 3x0 Galícia | Baianão 2026
  • Vitória 1x0 Bahia de Feira | Baianão 2026
  • Vitória 1x2 Flamengo | 3ª rodada do Brasileirão 2026
  • Palmeiras 5x1 Vitória | 2ª rodada do Brasileirão 2026
  • Vitória 2x0 Remo | 1ª rodada do Brasileirão 2026
  • Vitória 0x1 Bahia | Baianão 2026
  • Vitória 4x0 Juazeirense | Baianão 2026
  • Vitória 1x0 São Paulo | 38ª rodada do Brasileirão 2025
  • RB Bragantino 4x0 Vitória | 34ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 2x0 Mirassol | 36ª rodada do Brasileirão 2025
  • Sport 1x3 Vitória | 35ª rodada do Brasileirão 2025
  • Palmeiras 0x0 Vitória | 37ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 0x0 Botafogo | 33ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 1x0 Internacional | 32ª rodada do Brasileirão 2025
  • Cruzeiro 3x1 Vitória | 31ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 0x1 Corinthians | 30ª rodada do Brasileirão 2025
  • Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada do Brasileirão 2025
  • Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada do Brasileirão 2025

Reações com Jair Ventura

Houve uma ocasião em que a equipe de Jair reagiu e buscou a vitória, mas sem virar o placar da partida. No clássico BaVi pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, o Vitória saiu na frente e levou o empate, mas posteriormente marcou o gol que definiu o resultado positivo de 2 a 1.

Além disso, o Rubro-Negro chegou a virar parcialmente um duelo diante do Vasco, também na Série A do ano passado, mas acabou derrotado por 4 a 3 ao final do compromisso disputado em São Januário.

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ec vitória Jair Ventura

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