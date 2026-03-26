MERCADO DA BOLA
Vitória tem interesse em destaque da Portuguesa para o ano de 2026
Leão corre contra o tempo para fechar com atacante de 22 anos
Por Valdomiro Neto
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Faltando apenas um dia para a janela de transferências doméstica se fechar, nesta sexta-feira, 27, o Esporte Clube Vitória está se movimentando no mercado em busca de uma opção para fortalecer o setor de ataque.
Segundo apuração do portal A TARDE, o atacante que o Vitória tem interesse é o jovem Renê, de 22 anos, que tem sido destaque defendendo as cores da Portuguesa.
Temporada de destaque na Portuguesa
Renê tem 11 partidas disputadas pela Portuguesa na temporada, com sete gols marcados e duas assistências distribuídas, sendo o principal destaque do time no ano de 2026. Nos últimos três jogos, o atleta marcou quatro gols.
Interesse de outras equipes
De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians é outra equipe que também analisa a situação do atleta e tem interesse em contratá-lo para o seu plantel.
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Necessidade de atacantes
O Vitória vem sofrendo com o departamento médico na temporada de 2026. Ao contrário do atacante Renato Kayzer, que segue tendo continuidade na equipe titular, o Leão da Barra tem como desfalques os jogadores Renzo López e Pedro Henrique, substitutos diretos de Kayzer como "camisa 9".
Antes do duelo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, que terminou com o placar de 2 a 1 para o Belo, o Leão da Barra perdeu Renzo López após sentir a panturrilha durante o último treino antes do confronto, restando a Jair Ventura a solução de improvisar o ponta Osvaldo como centroavante para a ocasião.
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