Vitória tem interesse em destaque da Portuguesa para o ano de 2026

Renê em partida contra o São Paulo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Faltando apenas um dia para a janela de transferências doméstica se fechar, nesta sexta-feira, 27, o Esporte Clube Vitória está se movimentando no mercado em busca de uma opção para fortalecer o setor de ataque.

Segundo apuração do portal A TARDE, o atacante que o Vitória tem interesse é o jovem Renê, de 22 anos, que tem sido destaque defendendo as cores da Portuguesa.

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Temporada de destaque na Portuguesa

Renê tem 11 partidas disputadas pela Portuguesa na temporada, com sete gols marcados e duas assistências distribuídas, sendo o principal destaque do time no ano de 2026. Nos últimos três jogos, o atleta marcou quatro gols.

Interesse de outras equipes

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians é outra equipe que também analisa a situação do atleta e tem interesse em contratá-lo para o seu plantel.

Necessidade de atacantes

O Vitória vem sofrendo com o departamento médico na temporada de 2026. Ao contrário do atacante Renato Kayzer, que segue tendo continuidade na equipe titular, o Leão da Barra tem como desfalques os jogadores Renzo López e Pedro Henrique, substitutos diretos de Kayzer como "camisa 9".

Antes do duelo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, que terminou com o placar de 2 a 1 para o Belo, o Leão da Barra perdeu Renzo López após sentir a panturrilha durante o último treino antes do confronto, restando a Jair Ventura a solução de improvisar o ponta Osvaldo como centroavante para a ocasião.