COPA DO NORDESTE
Vitória não costuma ter vida fácil contra o CRB em Alagoas; relembre
Leão da Barra enfrenta o Galo da Pajuçara neste sábado, 28
Por João Grassi
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Próximo adversário na Copa do Nordeste, o CRB não costuma dar moleza ao Esporte Clube Vitória nos jogos em que é mandante. Nos 15 confrontos entre as equipes em Alagoas, o Leão venceu apenas três e já foi derrotado nove vezes.
Nos últimos quatro embates disputados no Rei Pelé, o Vitória não venceu nenhum e conheceu naquele estádio uma de suas piores derrotas dos últimos anos: a goleada de 6 a 0 sofrida no Brasileirão Série B de 2023.
O último encontro entre Leão da Barra e Galo da Pajuçara ocorreu justamente no Rei Pelé, quando empatou por 2 a 2 pela Copa do Nordeste 2025. Os atletas Lucas Arcanjo, Neris, Ronald e Fabri, além do lesionado Claudinho, atuaram naquela partida e seguem no atual elenco.
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Osvaldo projeta partida difícil
Embora não tenha entrado em campo na ocasião, Osvaldo estava no banco de reservas durante o último embate entre CRB e Vitória. Remanescente no elenco de 2026, o atacante espera mais um duelo difícil em Maceió.
Durante entrevista após a derrota contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, Osvaldo lamentou o tropeço na estreia da Copa do Nordeste e projetou um melhor resultado contra os alagoanos.
"Trabalhar e ver os erros. Sábado já tem um jogo difícil contra o CRB para podermos vencer e apagar esse jogo de hoje [contra o Botafogo-PB]. É só vencer no próximo jogo para a gente seguir vivo na Copa do Nordeste", disse o 'Vovô'.
Próximo duelo
O Vitória volta a enfrentar o CRB no Rei Pelé neste sábado, 28. A bola rola às 17h no duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste.
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