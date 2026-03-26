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COPA DO NORDESTE

Vitória não costuma ter vida fácil contra o CRB em Alagoas; relembre

Leão da Barra enfrenta o Galo da Pajuçara neste sábado, 28

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 14:44 h

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Neris em CRB 2x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2025
Neris em CRB 2x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2025 -

Próximo adversário na Copa do Nordeste, o CRB não costuma dar moleza ao Esporte Clube Vitória nos jogos em que é mandante. Nos 15 confrontos entre as equipes em Alagoas, o Leão venceu apenas três e já foi derrotado nove vezes.

Nos últimos quatro embates disputados no Rei Pelé, o Vitória não venceu nenhum e conheceu naquele estádio uma de suas piores derrotas dos últimos anos: a goleada de 6 a 0 sofrida no Brasileirão Série B de 2023.

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O último encontro entre Leão da Barra e Galo da Pajuçara ocorreu justamente no Rei Pelé, quando empatou por 2 a 2 pela Copa do Nordeste 2025. Os atletas Lucas Arcanjo, Neris, Ronald e Fabri, além do lesionado Claudinho, atuaram naquela partida e seguem no atual elenco.

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CRB vs Vitória em Alagoas

  • CRB 2x2 Vitória - Nordestão 2025
  • CRB 6x0 Vitória - Série B 2023
  • CRB 3x1 Vitória - Série B 2021
  • CRB 2x2 Vitória - Série B 2020
  • CRB 0x1 Vitória - Série B 2019
  • CRB 0x0 Vitória - Série B 2015
  • CRB 0x1 Vitória - Série B 2012
  • CRB 1x0 Vitória - Nordestão 2010
  • CRB 4x3 Vitória - Série B 2007
  • CRB 3x2 Vitória - Série B 2005
  • CRB 2x1 Vitória - Nordestão 2001
  • CRB 1x0 Vitória - Nordestão 1998
  • CRB 1x0 Vitória - Nordestão 1994
  • CRB 2x0 Vitória - Série A 1978
  • CRB 0x2 Vitória - Série A 1976
Léo Gamalho em CRB 6x0 Vitória pelo Brasileirão Série B 2023
Léo Gamalho em CRB 6x0 Vitória pelo Brasileirão Série B 2023 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Osvaldo projeta partida difícil

Embora não tenha entrado em campo na ocasião, Osvaldo estava no banco de reservas durante o último embate entre CRB e Vitória. Remanescente no elenco de 2026, o atacante espera mais um duelo difícil em Maceió.

Durante entrevista após a derrota contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25, Osvaldo lamentou o tropeço na estreia da Copa do Nordeste e projetou um melhor resultado contra os alagoanos.

"Trabalhar e ver os erros. Sábado já tem um jogo difícil contra o CRB para podermos vencer e apagar esse jogo de hoje [contra o Botafogo-PB]. É só vencer no próximo jogo para a gente seguir vivo na Copa do Nordeste", disse o 'Vovô'.

Próximo duelo

O Vitória volta a enfrentar o CRB no Rei Pelé neste sábado, 28. A bola rola às 17h no duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

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Tags:

Copa do Nordeste ec vitória retrospecto

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