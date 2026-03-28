Escócia perde em casa mas expõe plano para vencer o Brasil na Copa

Escócia e Japão em amistoso pré-Copa do Mundo - Foto: Reprodução I Instagram

O Brasil perdeu para a França por 2 a 1, mas seus adversários na Copa do Mundo estão passando por sufocos maiores. A Escócia, adversária da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa, perdeu por 1 a 0 em casa para o Japão neste sábado, 28.

Jogando no Hampden Park, em Glasgow, a equipe foi dominada pelos visitantes ao longo de toda a partida, ainda que o gol tenha acontecido apenas no segundo tempo, quando Ito aproveitou uma sobra dentro da área após cobrança de escanteio.

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Muito além de um amistoso, no entanto, a partida entre Escócia e Japão serviu como um "spoiler" para o Brasil, que pôde ver o estilo de jogo da adversária - nada favorável para o esquema que a Seleção Brasileira vem adotando.

Domínio japonês desde o início

Mesmo atuando como visitante, o Japão foi superior durante praticamente toda a partida. No primeiro tempo, a equipe asiática criou as melhores oportunidades e terminou a etapa com ampla vantagem em finalizações, sendo 11 tentativas contra apenas duas dos escoceses.

A tentativa da Escócia para sobreviver aos japoneses foi apostar em linhas altas e um meio-campo congestionado, que vêm causando dificuldades recentes à Seleção Brasileira.

O técnico Steve Clarke montou a equipe em um 4-2-3-1 com cinco jogadores no meio-campo, priorizando compactação e ocupação de espaços para limitar a criação do Japão e impedir que a posse se transformasse em chances reais.

Como o Brasil reagiria?

Ainda que tenha perdido, o desenho tático adotado pela Escócia se aproxima do tipo de marcação que tem gerado problemas para o Brasil ao longo do último ano. Contra a França, por exemplo, a equipe de Ancelotti apostou em um modelo ofensivo com quatro atacantes e apenas dois no meio-campo.

Assim, o setor central fica mais exposto, sofrendo em casos de marcação mais compacta. Por outro lado, o próprio amistoso contra o Japão também apontou caminhos para superar esse tipo de bloqueio.

A entrada de jogadores mais rápidos, como Kaoru Mitoma e Ayase Ueda, aumentou a frequência de chegadas ao ataque, ainda que sem efetividade, e foi justamente em um lance mais dinâmico que Ito conseguiu decidir o jogo em Glasgow.

Brasil e Escócia

Brasil e Escócia se enfrentam no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo C. O duelo marcará o retorno dos escoceses a uma Copa do Mundo após 28 anos, tendo tido sua última participação em 1998, justamente contra a Seleção Brasileira na estreia daquela edição.

A derrota em casa aumenta a preocupação em torno da Escócia, que terá o Brasil como um dos adversários na fase de grupos da Copa do Mundo, junto com Haiti e Marrocos. Vale lembrar que a Seleção Marroquina vem de um histórico recente excelente em Copa, tendo alcançado as semifinais na última edição.