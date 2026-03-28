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ESCALAÇÃO

Cortes e novatos: saiba o que Ancelotti deve mudar no ataque e na zaga

O italiano treinou com a Seleção Brasileira antes de escalar o time contra a Croácia

Marina Branco

Por Marina Branco

28/03/2026 - 16:11 h

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Danilo no treino da Seleção Brasileira
Danilo no treino da Seleção Brasileira -

A Seleção Brasileira ainda não tem time definido para enfrentar a Croácia, mas o treino deste sábado, 28, em Orlando, já trouxe uma ideia do time que aparecerá na próxima terça-feira, 31.

Depois de perder por 2 a 1 para a França, o time de Carlo Ancelotti deve mudar, tanto no ataque, quanto na zaga. No treino, o principal fator que chamou a atenção foi a presença de Danilo entre os jogadores que iniciaram a atividade tática, indicando que o defensor pode assumir a vaga deixada por Wesley.

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Na primeira linha montada por Ancelotti, Danilo atuou ao lado de Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, com Casemiro e Andrey Santos protegendo o meio-campo. Já na segunda formação testada, Ibañez apareceu pela direita, compondo o setor defensivo com Marquinhos, Vitor Reis e Kaiki Bruno, enquanto Fabinho e Danilo Santos foram utilizados como volantes.

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Marquinhos retorna

Outra novidade da atividade foi o retorno de Marquinhos aos treinos com bola após quatro dias afastado. O zagueiro do Paris Saint-Germain havia desfalcado o Brasil na derrota para a França por conta de dores no quadril, mas não tinha sido descartado por Ancelotti para a próxima partida.

"Marquinhos tem um problema, mas pode ser que vá jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É bastante normal que os jogadores tenham algum problema", explicou o técnico.

Sem Vini Jr e Raphinha

De um amistoso para o outro, o ataque brasileiro pode ter perdido nomes importantes. Raphinha e Wesley foram cortados da convocação por dores na coxa direita, enquanto Vinícius Júnior foi poupado do treino e segue como dúvida para o amistoso.

Os cortes se unem a Gabriel Magalhães, Alisson e Alex Sandro, todos já cortados por problemas físicos na mesma Data Fifa.

Escalação final

A equipe titular só será confirmada na próxima segunda-feira, 30, após mais duas sessões de treinamento previstas antes do jogo. A partida contra a Croácia será disputada na terça-feira, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

O confronto será o segundo compromisso do Brasil nesta Data Fifa de março e marca o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio.

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