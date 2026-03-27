HOME > ESPORTES
DE SAÍDA

Citado por Jair Ventura em coletiva, jovem da base deixa o Vitória

Defensor de 20 anos foi emprestado para um clube paranaense

João Grassi

Por João Grassi

27/03/2026 - 19:33 h | Atualizada em 27/03/2026 - 20:53

Paulo Roberto
Paulo Roberto -

Jogador revelado na base do Vitória, o jovem lateral-direito Paulo Roberto, de 20 anos, foi emprestado para o Cianorte Futebol Clube. A contratação já foi anunciada oficialmente pela equipe do futebol paranaense.

Fora dos planos da comissão técnica, Paulo chegou a ser citado na última coletiva de Jair Ventura ao falar sobre improvisações na defesa. "Entrou Paulo [contra o Corinthians em 2025], que era da posição, e saiu no intervalo porque não correspondeu. Vamos optar por quem estiver mais pronto".

De contrato renovado até 2027, o atleta formado na Fábrica de Talentos encarava concorrência forte de Nathan Mendes e Mateus Silva no elenco, além do lesionado Claudinho e de Gean, outra joia da base rubro-negra que ganhou espaço.

Paulo Roberto no Vitória

Após ficar sem atletas de origem na posição por causa de lesões, o então técnico Rodrigo Chagas subiu Paulo Roberto para a equipe profissional. Ele foi titular na vitória sobre o Atlético-MG e na derrota diante do Corinthians, ambas partidas pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

Já em 2026, Paulo compôs a equipe alternativa, novamente com Chagas no comando, e participou de mais dois jogos pelo Campeonato Baiano. Na sequência, perdeu espaço para o também jovem Gean e acabou saindo dos planos.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

