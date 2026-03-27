Vitória perde para o Galo e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Vitória ainda não venceu no Brasileirão Feminino - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória segue sem vencer no Brasileirão Feminino. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG, no Estádio Pituaçu, em Salvador, com gols de Pimenta, Cindy Ramos e Kélen Bender, em partida válida pela quinta rodada da competição nesta sexta-feira, 27.

Com o resultado, as Leoas se mantiveram na vice-lanterna da classificação, com apenas um ponto conquistado após o empate em 2 a 2 com o Mixto-MT na segunda rodada. Somente na frente do América-MG na tabela, que ainda não somou pontos, a equipe agora soma três derrotas consecutivas na elite do futebol nacional.

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Fim de jogo para as Leoas! 🔴⚫️🦁



Pelo 5º jogo do Campeonato Brasileiro série A1, o Vitória é superado em 3x0 pelo Atlético Mineiro, em Pituaçu.#PorNossaHistória #LeoasDaBarra #BrasileiroA1 #FutebolFeminino #FutebolBaiano pic.twitter.com/5NTkwgIotj — EC Vitória (@ECVitoria) March 27, 2026

O Atlético-MG, por outro lado, quebrou um tabu de cinco jogos sem vencer ao bater o Vitória. As Vingadoras conquistaram o primeiro resultado positivo na Série A1 e chegaram a quatro pontos na competição, assumindo a 13ª colocação.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta, 3, às 19h, em Porto Alegre, para encarar o Grêmio, que também ainda não venceu no torneio. O Tricolor, contudo, ainda recebe o Internacional em partida válida pela quinta rodada neste sábado, 28, às 16h.