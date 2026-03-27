Ex-zagueiro do Vitória acerta com equipe da Série B para 2026

Ramon em campo com a camisa do Vitória - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

O ex-zagueiro do Esporte Clube Vitória, Ramon, que atuava pelo Sport Recife, acertou sua transferência para o Goiás, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O defensor teve duas passagens pelo Leão da Barra entre os anos de 2014 e 2016, e de 2017 a 2019.

Ramon chegou à equipe do Sport no ano de 2025. Em duas temporadas vestindo a camisa do Leão da Ilha, o jogador acumulou 33 partidas disputadas, com um gol e uma assistência.

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Em sua primeira passagem pela Toca do Leão, entre 2014 e 2016, defendeu as cores do Vitória em 92 partidas, com três gols marcados e nenhuma assistência.

Passagem pelo Oriente Médio

O jogador saiu do Vitória por empréstimo para o Maccabi Tel Aviv, de Israel. No período em que esteve no país, atuou em apenas três partidas no ano de 2016.

Logo após o período em que defendeu as cores do Maccabi Tel Aviv, Ramon retornou ao Vitória, jogando até o ano de 2019 e acumulando 115 partidas, com apenas um gol marcado durante o período.

Forte desabafo após eliminação na Copa do Brasil

O zagueiro fez um forte desabafo após a eliminação do Sport na quarta fase da Copa do Brasil, quando o Leão da Ilha foi superado pelo Athletic-MG pelo placar de 3 a 1.

"O que eu for falar aqui, eu acho que não vai acalmar o coração do torcedor, a tristeza que está nesse momento, até a raiva mesmo. Mas assim, eu sou um homem que já vivi muito no futebol e, quando acertei, fui aplaudido. Quando erro, estou aqui para assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Acho que neste momento, onde a gente estava invicto, não perdia, mas a gente não estava demonstrando futebol", iniciou Ramon.

O zagueiro assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo, afirmando que escolheu ficar no clube por conta da torcida, que abraçou o time em momentos difíceis vividos no ano de 2025.

"O Sport está fora da Copa do Brasil, eu assumo a responsabilidade de ter cometido erros na partida. Quando eu decidi ficar no Sport — acho que pouca gente sabe, mas eu escolhi ficar — foi pela situação que teve do ano passado para este ano, questão financeira. Eu escolhi ficar por tudo, principalmente pela torcida que abraçou a gente no momento difícil do ano passado. Eles abraçaram a gente, então escolhi ficar por conta disso, para tentar retribuir."