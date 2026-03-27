ESPORTES
NOVO REFORÇO

Vitória fecha contratação de novo atacante; saiba quem é

Atacante chega para reforçar o elenco rubro-negro

Por João Grassi

27/03/2026 - 12:51 h

Arquibancada do Barradão -

Além de seguir atento para atletas que possam reforçar o elenco profissional, o Esporte Clube Vitória também se movimenta para fortalecer as equipes de base. O nome da vez é Wesley Cardoso, de 17 anos.

Atacante que defendia o Galícia Esporte Clube, Wesley é um atacante de beirada. Ele nasceu em 2009 e chega para compor os times Sub-17 e Sub-20 da Fábrica de Talentos.

A movimentação, inclusive, já foi confirmada oficialmente pelo Galícia através das redes sociais. "O Galícia Esporte Clube anuncia a transferência do atacante Wesley Cardoso, nascido em 2009, cria da base azulina, para o Esporte Clube Vitória", publicou o Granadeiro.

Leia Também:

Alvo do Vitória recebe proposta de gigante da Série A e agita janela
Ex-dupla BaVi marca belo gol pela Copa do Nordeste no Castelão
Vitória não costuma ter vida fácil contra o CRB em Alagoas; relembre
Agora, resta Wesley ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Arquibancada do Barradão
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Arquibancada do Barradão
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Arquibancada do Barradão
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

