Vitória fecha contratação de novo atacante; saiba quem é
Por João Grassi
Além de seguir atento para atletas que possam reforçar o elenco profissional, o Esporte Clube Vitória também se movimenta para fortalecer as equipes de base. O nome da vez é Wesley Cardoso, de 17 anos.
Atacante que defendia o Galícia Esporte Clube, Wesley é um atacante de beirada. Ele nasceu em 2009 e chega para compor os times Sub-17 e Sub-20 da Fábrica de Talentos.
A movimentação, inclusive, já foi confirmada oficialmente pelo Galícia através das redes sociais. "O Galícia Esporte Clube anuncia a transferência do atacante Wesley Cardoso, nascido em 2009, cria da base azulina, para o Esporte Clube Vitória", publicou o Granadeiro.
Agora, resta Wesley ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição.
