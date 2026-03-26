Ex-dupla BaVi marca belo gol pela Copa do Nordeste no Castelão

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Wallyson, ídolo do ABC e ex-jogador de Bahia e Vitória - Foto: Rennê Carvalho | ABC

Ex-jogador de Bahia e Vitória, o atacante Wallyson marcou o gol que decidiu o empate por 1 a 1 entre Ceará e ABC, nesta quarta-feira, 25, no Castelão, pela Copa do Nordeste. O jogador, inclusive, emenda sua oitava temporada seguida pelo clube potiguar.

Mesmo em reta final de carreira, o atleta de 37 anos é ídolo e segue como peça importante no ABC, tendo já marcado três gols em 13 jogos na temporada, além de uma assistência. Assista abaixo o belo tento marcado por ele nesta última noite.

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Ceará 1x1 ABC



⚽️ Wallyson

🥾 Luiz Fernando

pic.twitter.com/152bg76rf7 — الدوري الإنجليزي الممتاز (@alhjaj_abw10188) March 25, 2026

Apesar de disputarem a mesma competição, o regulamento impede que Vitória e ABC se enfrentem antes semifinais. Com isso, um possível reencontro entre Wallyson e o Leão da Barra só tem chances de acontecer no fim de maio, caso as equipes sigam avançando.

Wallyson na dupla Ba-Vi

Wallyson atuou pelo Bahia na temporada 2013, quando marcou quatro gols e deu seis assistências em 28 jogos. O atacante foi peça importante na campanha no Campeonato Brasileiro e ficou marcado pela assistência dada para Fernandão no triunfo por 1 a 0 sobre a Portuguesa.

Wallyson em Bahia 1x0 Portuguesa no Brasileirão de 2013 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Cinco anos depois, em 2018, o jogador participou de 21 jogos pelo Vitória, com um gol e três assistências, mas foi perdendo espaço no segundo turno do Brasileirão e chegou a jogar duas vezes pelo time Sub-23. Ele, inclusive, foi companheiro de Erick durante a primeira passagem no Barradão.

Wallyson nos tempos de Vitória | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Mais um jogo grande

Defendendo um time que está na Série D, Wallyson novamente vai enfrentar um clube da Série B. No domingo, 29, às 17h, o ABC recebe o Sport no Mangueirão, pela Copa do Nordeste.