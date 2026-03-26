ESPORTES
Ex-dupla BaVi marca belo gol pela Copa do Nordeste no Castelão
Atacante defende atualmente as cores do ABC
Por João Grassi
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Ex-jogador de Bahia e Vitória, o atacante Wallyson marcou o gol que decidiu o empate por 1 a 1 entre Ceará e ABC, nesta quarta-feira, 25, no Castelão, pela Copa do Nordeste. O jogador, inclusive, emenda sua oitava temporada seguida pelo clube potiguar.
Mesmo em reta final de carreira, o atleta de 37 anos é ídolo e segue como peça importante no ABC, tendo já marcado três gols em 13 jogos na temporada, além de uma assistência. Assista abaixo o belo tento marcado por ele nesta última noite.
Ceará 1x1 ABC— الدوري الإنجليزي الممتاز (@alhjaj_abw10188) March 25, 2026
⚽️ Wallyson
🥾 Luiz Fernando
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Apesar de disputarem a mesma competição, o regulamento impede que Vitória e ABC se enfrentem antes semifinais. Com isso, um possível reencontro entre Wallyson e o Leão da Barra só tem chances de acontecer no fim de maio, caso as equipes sigam avançando.
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Wallyson na dupla Ba-Vi
Wallyson atuou pelo Bahia na temporada 2013, quando marcou quatro gols e deu seis assistências em 28 jogos. O atacante foi peça importante na campanha no Campeonato Brasileiro e ficou marcado pela assistência dada para Fernandão no triunfo por 1 a 0 sobre a Portuguesa.
Cinco anos depois, em 2018, o jogador participou de 21 jogos pelo Vitória, com um gol e três assistências, mas foi perdendo espaço no segundo turno do Brasileirão e chegou a jogar duas vezes pelo time Sub-23. Ele, inclusive, foi companheiro de Erick durante a primeira passagem no Barradão.
Mais um jogo grande
Defendendo um time que está na Série D, Wallyson novamente vai enfrentar um clube da Série B. No domingo, 29, às 17h, o ABC recebe o Sport no Mangueirão, pela Copa do Nordeste.
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