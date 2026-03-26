Alvo do Vitória recebe proposta de gigante da Série A e agita janela
Janela de transferências fecha nesta sexta-feira, 27
Por Lucas Vilas Boas
Atacante que está na mira do Vitória ainda para esta janela de transferências, o atacante Renê recebeu uma proposta do Corinthians e pode estar a caminho de um rival na Série A do Brasileiro. O jogador de 22 anos foi o principal destaque da Portuguesa no Paulistão nesta temporada.
O clube paulista sugeriu um empréstimo gratuito com taxa de vitrine apesar da pedida inicial da Lusa: cerca de 750 mil euros (R$ 4,5 milhões) por 80% — considerada alta pelo Corinthians. De acordo com o portal ge, a equipe espera concluir o acordo nas próximas horas.
Sofrendo com o departamento médico na temporada, o Vitória tem como desfalques os atacantes Renzo López e Pedro Henrique, substitutos diretos de Kayzer como "camisa 9". A situação é delicada a ponto do técnico Jair Ventura improvisar o ponta Osvaldo como centroavante para encarar o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25.
A janela de transferências fecha nesta sexta-feira, 27, com 14 contratações feitas pelo Vitória. Entre elas, quatro são atacantes, quatro meio-campistas, quatro zagueiros e dois laterais.
Todas as contratações feitas pelo Vitória nesta janela
- Caíque Gonçalves;
- Mateus Silva;
- Riccieli;
- Diogo Silva;
- Nathan Mendes;
- Emmanuel Martínez;
- Luan Cândido;
- Pedro Henrique;
- Marinho;
- Diego Tarzia;
- Lucas Silva;
- Cacá;
- Anderson Pato;
- Zé Vitor.
Renê fez 11 partidas pela Portuguesa em 2026, com sete gols marcados e duas assistências. O jogador ainda soma passagens pelo São José-RS, onde também havia se destacado com 21 gols em 73 partidas entre 2024 e 2025.
