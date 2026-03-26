HOME > ESPORTES
DISPUTA NA SÉRIE A

Alvo do Vitória recebe proposta de gigante da Série A e agita janela

Janela de transferências fecha nesta sexta-feira, 27

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/03/2026 - 21:14 h

Renê, atacante da Portuguesa
Renê, atacante da Portuguesa -

Atacante que está na mira do Vitória ainda para esta janela de transferências, o atacante Renê recebeu uma proposta do Corinthians e pode estar a caminho de um rival na Série A do Brasileiro. O jogador de 22 anos foi o principal destaque da Portuguesa no Paulistão nesta temporada.

O clube paulista sugeriu um empréstimo gratuito com taxa de vitrine apesar da pedida inicial da Lusa: cerca de 750 mil euros (R$ 4,5 milhões) por 80% — considerada alta pelo Corinthians. De acordo com o portal ge, a equipe espera concluir o acordo nas próximas horas.

Sofrendo com o departamento médico na temporada, o Vitória tem como desfalques os atacantes Renzo López e Pedro Henrique, substitutos diretos de Kayzer como "camisa 9". A situação é delicada a ponto do técnico Jair Ventura improvisar o ponta Osvaldo como centroavante para encarar o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 25.

A janela de transferências fecha nesta sexta-feira, 27, com 14 contratações feitas pelo Vitória. Entre elas, quatro são atacantes, quatro meio-campistas, quatro zagueiros e dois laterais.

Todas as contratações feitas pelo Vitória nesta janela

  • Caíque Gonçalves;
  • Mateus Silva;
  • Riccieli;
  • Diogo Silva;
  • Nathan Mendes;
  • Emmanuel Martínez;
  • Luan Cândido;
  • Pedro Henrique;
  • Marinho;
  • Diego Tarzia;
  • Lucas Silva;
  • Cacá;
  • Anderson Pato;
  • Zé Vitor.

Renê fez 11 partidas pela Portuguesa em 2026, com sete gols marcados e duas assistências. O jogador ainda soma passagens pelo São José-RS, onde também havia se destacado com 21 gols em 73 partidas entre 2024 e 2025.

