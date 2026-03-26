ZOEIRA
Botafogo-PB provoca após virada: "Ganhar do Vitória é normal"
Equipe paraibana venceu o Leão por 2 a 1
Por João Grassi
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Além da derrota sofrida em uma virada relâmpago nesta quarta-feira, 25, pela Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória ampliou o jejum sem vencer o Botafogo-PB. O clube paraibano não perdoou e provocou o Leão da Barra nas redes sociais.
Em postagem compartilhada na rede social X, o Belo enalteceu a sequência de seis jogos sem perder para o Leão. "De VITÓRIA neste confronto só existe a do BELO. Desde 2017 mantemos a tradição de não perder contra o time Baiano! 9 anos de triunfos do MAIOR DA PARAÍBA!".
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A imagem publicada pelo Botafogo-PB ainda mostra um torcedor na arquibancada do Estádio Manoel Barradas carregando um placa: "Ganhar do Vitória é normal. Vim só pra saber de quanto", dizia a mensagem escrita no objeto.
De VITÓRIA neste confronto só existe a do BELO ⭐️🔥— Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) March 26, 2026
Desde 2017 mantemos a tradição de não perder contra o time Baiano!
9 anos de triunfos do MAIOR DA PARAÍBA!
E aí torcedor sabia desta vantagem?! 😜 pic.twitter.com/CltAXgGAMO
Última vitória no confronto
A última vez que o Vitória derrotou Botafogo-PB ocorreu na temporada 2017, também pelo Nordestão, quando venceu por 1 a 0 com gol do zagueiro Alan Costa, no Barradão.
Próximo compromisso
O Vitória volta a jogar pelo certame regional neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.
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