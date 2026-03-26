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ZOEIRA

Botafogo-PB provoca após virada: "Ganhar do Vitória é normal"

Equipe paraibana venceu o Leão por 2 a 1

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 12:28 h

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Jogadores do Botafogo-PB comemoram gol no Barradão
Jogadores do Botafogo-PB comemoram gol no Barradão -

Além da derrota sofrida em uma virada relâmpago nesta quarta-feira, 25, pela Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória ampliou o jejum sem vencer o Botafogo-PB. O clube paraibano não perdoou e provocou o Leão da Barra nas redes sociais.

Em postagem compartilhada na rede social X, o Belo enalteceu a sequência de seis jogos sem perder para o Leão. "De VITÓRIA neste confronto só existe a do BELO. Desde 2017 mantemos a tradição de não perder contra o time Baiano! 9 anos de triunfos do MAIOR DA PARAÍBA!".

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A imagem publicada pelo Botafogo-PB ainda mostra um torcedor na arquibancada do Estádio Manoel Barradas carregando um placa: "Ganhar do Vitória é normal. Vim só pra saber de quanto", dizia a mensagem escrita no objeto.

Última vitória no confronto

A última vez que o Vitória derrotou Botafogo-PB ocorreu na temporada 2017, também pelo Nordestão, quando venceu por 1 a 0 com gol do zagueiro Alan Costa, no Barradão.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pelo certame regional neste sábado, 28, contra o CRB. A bola rola às 17h no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

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Tags:

Copa do Nordeste ec vitória

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