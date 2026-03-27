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ESPORTES

‘Estraga tudo', técnico francês critica pausa para hidratação em jogos

Campeão do mundo tanto como jogador quanto como treinador da França, desaprova as paradas durante as partidas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/03/2026 - 12:11 h

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Treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps criticou as pausas para hidratação durante as partidas
Treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps criticou as pausas para hidratação durante as partidas -

O treinador da seleção francesa, Didier Deschamps, criticou as paradas para hidratação durante as partidas após a vitória sobre o Brasil nesta quinta-feira, 26, por 2 a 1, durante o amistoso disputado nos Estados Unidos.

Na partida em questão, duas paradas foram realizadas, uma no primeiro tempo de jogo, e outra no segundo.

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Paradas vão ser adotadas na Copa do Mundo

Apesar das críticas feitas por Deschamps, as paradas para hidratação serão realizadas em todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 por conta do grande calor durante o verão no Hemisfério Norte.

Críticas de Deschamps às paradas

Após a vitória contra o Brasil, o treinador francês disparou críticas às paradas para hidratação.

"[A pausa] É boa para vocês, que transmitem e têm uma janela para publicidade, mas muda o futebol ter esses 3 minutos. Não importa a equipe, mas se ela está em um bom momento, esses 3 minutos estragam tudo", disse o técnico francês após bater o Brasil por 2 a 1.

"A gente acaba jogando quatro períodos, mesmo que sempre exista o intervalo", completou.

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Didier Deschamps como técnico da França

O treinador assumiu o comando da Seleção Francesa em 2012 levando o país ao título da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu na Rússia.

Com a conquista, ele se tornou o terceiro a atingir o feito tanto como jogador, quanto como técnico, se juntando ao seleto grupo composto por Zagallo e Franz Beckenbauer.

Última Copa do Mundo?

Este será o último torneio mundial e Deschamps a frente dos “Bleus”, como é chamada a seleção da França.

Conforme aponta a imprensa francesa, seu sucessor será Zinedine Zidane, que fez seu nome como treinador por seu período comandando o Real Madrid, onde conquistou 11 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões consecutivas (2016, 2017, 2018).

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