ESPORTES
Brasil joga mal e perde para França em amistoso antes da Copa do Mundo
Brasil sofre com eficiência francesa e não consegue o empate mesmo com um jogador a menos
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Seleção Brasileira perdeu para França por 2 a 1 nesta quinta-feira, 26. No Gillette Stadium, em Boston, o Brasil saiu atrás com gols de Kylian Mbappé e Ekitike, viu o zagueiro francês Upamecano ser expulso e, com um jogador a mais, conseguiu diminuir com gol do baiano Bremer, mas sem sucesso na busca pelo empate.
Em partida equilibrada, a Amarelinha, que atuou com seu novo uniforme azul, entrou em campo com uma linha de defesa inédita e sofreu pela primeira vez aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Mbappé atacou a profundidade, nas costas de Léo Pereira, e apareceu na cara do gol para fazer um golaço de cobertura.
A eficiência francesa continuou se sobressaindo mesmo após a expulsão de Upamecano, que recebeu o cartão vermelho após interromper lance perigoso de Wesley perto da área. Aos 19 minutos, Olise encontrou espaço para avançar livre pelo meio e fazer passe rasteiro na área para Ekitiké mandar para o fundo das redes.
Com um jogador a mais, o Brasil começou a ter mais a bola e apostar em controle de jogo para criar chances de gol. A ideia deu certo aos 32 minutos, com jogada de bola parada que terminou com Bremer empurrando para o fundo das redes.
O Brasil volta a campo nesta terça-feira, 31, às 21h, para encarar a Croácia no Camping World Stadium em Orlando, nos Estados Unidos. O duelo é o último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes