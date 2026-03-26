Brasil joga mal e perde para França em amistoso antes da Copa do Mundo

Brasil sofre com eficiência francesa e não consegue o empate mesmo com um jogador a menos

Por Lucas Vilas Boas

26/03/2026 - 19:07 h | Atualizada em 26/03/2026 - 20:11

A Seleção Brasileira perdeu para França por 2 a 1 nesta quinta-feira, 26. No Gillette Stadium, em Boston, o Brasil saiu atrás com gols de Kylian Mbappé e Ekitike, viu o zagueiro francês Upamecano ser expulso e, com um jogador a mais, conseguiu diminuir com gol do baiano Bremer, mas sem sucesso na busca pelo empate.

Em partida equilibrada, a Amarelinha, que atuou com seu novo uniforme azul, entrou em campo com uma linha de defesa inédita e sofreu pela primeira vez aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Mbappé atacou a profundidade, nas costas de Léo Pereira, e apareceu na cara do gol para fazer um golaço de cobertura.

A eficiência francesa continuou se sobressaindo mesmo após a expulsão de Upamecano, que recebeu o cartão vermelho após interromper lance perigoso de Wesley perto da área. Aos 19 minutos, Olise encontrou espaço para avançar livre pelo meio e fazer passe rasteiro na área para Ekitiké mandar para o fundo das redes.

Com um jogador a mais, o Brasil começou a ter mais a bola e apostar em controle de jogo para criar chances de gol. A ideia deu certo aos 32 minutos, com jogada de bola parada que terminou com Bremer empurrando para o fundo das redes.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, 31, às 21h, para encarar a Croácia no Camping World Stadium em Orlando, nos Estados Unidos. O duelo é o último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo.

