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ZAGA REMENDADA

Brasil perde Marquinhos e encara França com dois desfalques na defesa

O zagueiro sentiu dores no quadril e foi poupado pela comissão técnica da Seleção Brasileira

Marina Branco

Por Marina Branco

26/03/2026 - 15:08 h

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Marquinhos como capitão da Seleção Brasileira
Marquinhos como capitão da Seleção Brasileira -

O grande teste de fogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo está chegando nesta quinta-feira, 26, às 17h, contra a França - e o Brasil chega com um desfalque muito sentido.

Fora da partida por dores no quadril, Marquinhos não entrará em campo com a Seleção Brasileira no amistoso. O zagueiro do Paris Saint-Germain foi preservado pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, em meio à sequência intensa de jogos na temporada.

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Na última terça-feira, 24, Marquinhos sequer participou do treino com bola. No dia anterior, ele já havia deixado uma atividade de campo antes do fim, sinalizando o problema que acabou tirando o jogador do jogo contra a França.

Apesar do corte para o duelo contra os franceses, Ancelotti não descartou o retorno do atleta na sequência da Data Fifa, que tem mais um jogo na próxima terça-feira, 31, às 21h, contra a Croácia.

"Marquinhos tem um problema, mas pode ser que vá jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É bastante normal que os jogadores tenham algum problema", explicou o técnico.

Defesa remendada

A ausência de Marquinhos se soma a outro desfalque relevante na zaga, que precisará ser improvisada. No mesmo setor, Gabriel Magalhães já havia sido cortado anteriormente por conta de dores no joelho, o que obrigou a comissão técnica a reformular praticamente toda a linha defensiva.

Para o confronto em Boston, Ancelotti confirmou três dos quatro nomes que iniciarão a partida, os laterais Wesley e Douglas Santos, além do zagueiro Léo Pereira, que fará sua estreia com a camisa da Seleção.

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copa do mundo Marquinhos seleção brasileira

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