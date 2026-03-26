FIFA cria novas regras para aumentar tempo de jogos na Copa do Mundo

Taça da Copa do Mundo - Foto: FIFA

Nova Copa do Mundo, novas histórias e também novas regras - a FIFA criou regras novas que serão testadas durante a Copa, para tentar mudar aspectos do futebol que vêm desagradando o público.

Os dois principais objetivos das novas regras são diminuir interrupções e aumentar o tempo de bola rolando, priorizando a movimentação e o andamento do jogo para matar a famosa "cera" no futebol.

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De início, a entidade determinou a imposição de limites rigorosos para ações que tradicionalmente travam o ritmo das partidas. Laterais e tiros de meta, por exemplo, deverão ser cobrados em até cinco segundos a partir do momento em que o jogador tiver a posse da bola. Caso o tempo seja excedido, a equipe perde a posse.

Outro ponto envolve as substituições. O atleta que deixar o campo terá no máximo 10 segundos para sair, e se ultrapassar esse limite, o jogador que entraria precisará aguardar um minuto para ser autorizado, deixando o time momentaneamente com um a menos.

Além disso, a questão médica também foi ajustada. Sempre que um jogador receber atendimento dentro de campo, ele será obrigado a sair e esperar um minuto para retornar, com exceção nos casos em que a lesão for consequência de uma falta punida com cartão.

O pacote inclui ainda mudanças no uso do VAR, que passará a ter autorização para revisar situações envolvendo o segundo cartão amarelo, que pode resultar em expulsão, e decisões de escanteios concedidos de forma incorreta.

Por último, apenas o capitão poderá se dirigir ao árbitro para pedir explicações, fazendo com que jogadores que cercarem o juiz possam ser advertidos com cartão amarelo.

Mudanças nas Regras da Copa do Mundo Laterais e tiros de meta devem ser cobrados em até 5 segundos; caso contrário, a equipe perde a posse.

Substituições: jogador tem 10 segundos para sair; se exceder, novo atleta aguarda 1 minuto para entrar.

Atendimentos médicos obrigam saída do jogador por 1 minuto, a menos que a lesão seja culpa de falta com cartão.

VAR agora pode revisar o segundo cartão amarelo e escanteios concedidos incorretamente.

Apenas o capitão pode conversar com o árbitro; jogadores que cercam o juiz podem receber cartão amarelo.

Teste com impacto global

As mudanças foram reveladas pelo jornalista Gastón Edul, setorista da Seleção Argentina, atual campeã do mundo, e prometem impactar logo de cara atletas de todo o planeta.

A adoção das regras na Copa do Mundo faz com que atletas, comissões técnicas e arbitragem se adaptem de imediato, provando um gostinho do que pode vir a ser a realidade do futebol nos anos seguintes.