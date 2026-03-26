CBF cede a críticas e tira o "Vai, Brasa!" do uniforme da Copa

Camisa da Seleção Brasileira com "Vai, Brasa!" - Foto: Nike

A poucos meses da Copa do Mundo, os lançamentos das camisas de cada Seleção movimentaram todas as torcidas - e a do Brasil foi uma das mais insatisfeitas. Ouvindo as muitas reclamações na internet, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu retirar a expressão “Vai, Brasa!” do uniforme da Canarinha, refazendo a imagem para a Copa.

A frase, que apareceria na gola da camisa e também no meião, não será utilizada nas partidas oficiais. Segundo o presidente da entidade, Samir Xaud, o termo estava vinculado apenas a uma campanha publicitária da Nike e não fazia parte do padrão definitivo do uniforme em campo.

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Assim, a versão utilizada nos jogos seguirá com a identificação tradicional, com "Brasil" escrito nas peças.

Vai, Brasa!

Desenvolvida pela Nike em parceria com a Jordan Brand, a peça nova camisa foi apresentada com a proposta de reconectar o time à essência histórica do futebol brasileiro, mas acabou chamando atenção pelo uso do slogan "Vai, Brasa!", que a maioria dos brasileiros alega não ser usado.

"A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, o canarinho, que é o nosso amarelo, o amarelo clássico do Brasil", explicou a designer da Nike.

"É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender, você olha e você sabe o que ‘Vai, Brasa’ significa. Então, a gente trouxe esse nome, esse apelido carinhoso que a gente dá (...) Tem escrito ‘Vai, Brasa (na parte interna da gola), que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles", detalhou.



Nas redes, no entanto, o público não concordou, afirmando que não costuma ouvir a expressão, o que gerou uma onda de desagrado com a campanha e, consequentemente, na desistência da CBF.

Amistoso

Enquanto ajusta detalhes fora das quatro linhas para a Copa, a Seleção se prepara para um compromisso importante nesta quinta-feira, 26. A equipe enfrenta a França, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, em um amistoso tratado como o teste mais exigente desde a chegada de Carlo Ancelotti.

O duelo é o penúltimo antes da convocação final para a Copa do Mundo e serve como parâmetro decisivo na avaliação do elenco.