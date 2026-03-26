Mbappé pode entrar para a história francesa no jogo contra o Brasil

Mbappé pela Seleção Francesa - Foto: Reprodução I Instagram

O Brasil inteiro está ansioso para a bola rolar contra a França nesta quinta-feira, 26, às 17h - mas alguns marcos importantes também estão em jogo para o outro lado. Principal figura da Seleção Francesa, Kylian Mbappé pode usar o amistoso contra a Seleção Brasileira para se tornar o maior artilheiro da história do seu país.

Atualmente com 55 gols em 94 partidas pela equipe nacional, o jogador do Real Madrid está a apenas dois tentos de igualar Olivier Giroud, do Lille, que lidera a lista com 57 em 137 jogos pela Seleção.

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Para assumir o posto de forma isolada já diante do Brasil, Mbappé precisaria marcar três vezes, fazendo um hat-trick. Apesar da expectativa, no entanto, a presença do camisa 10 durante os 90 minutos ainda não é garantida.

Mbappé pode jogar em esquema de controle de carga, já que retorna gradualmente após uma lesão no joelho esquerdo e, desde que voltou a ficar à disposição, não completou uma partida pelo Real Madrid.

Ele atuou recentemente em compromissos contra Manchester City, pela Liga dos Campeões, e Atlético de Madrid, pela LaLiga, mas ainda não garantiu o ritmo normal para jogar uma partida inteira e, quem sabe, marcar um hat-trick.

Caso não consiga marcar três gols contra o Brasil, Mbappé tem mais uma chance neste domingo, 29, às 16h, quando enfrenta a Colômbia pelo segundo amistoso da Data Fifa.

Maiores artilheiros da história da França

A disputa pelo topo da lista histórica de goleadores da seleção francesa segue apertada, com Mbappé cada vez mais próximo da liderança, que deve ser conquistada antes mesmo da Copa do Mundo.