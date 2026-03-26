Memphis Depay pode ser punido por usar celular em jogo do Brasileirão

Memphis Depay com celular no banco de reservas - Foto: Reprodução | YouTube/Cazé TV

O meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser flagrado usando seu celular no banco de reservas, durante o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, na Neo Química Arena, no último domingo, 22.

Depay corre risco de ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê a responsabilização sobre qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. Ele pode ser punido com um a seis jogos de suspensão, além de multa.

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Segundo a ESPN, a procuradora Rita de Cássia Ancelmo Bueno mencionou, na denúncia, que o uso de dispositivos eletrônicos é restrito a membros autorizados, como comissão técnica, analistas de desempenho e equipe médica, conforme as Regras do Jogo da International Board (IFAB), adotadas pela CBF.

"Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão”, declarou Memphis após a partida.

Lesionado e cortado da Seleção

Memphis Depay sofreu uma lesão muscular na coxa direita e acabou cortado da Seleção da Holanda, que fará dois amistosos nesta pausa da Data Fifa. Ele deve ficar afastado por quatro semanas.