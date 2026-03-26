Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STJD

Memphis Depay pode ser punido por usar celular em jogo do Brasileirão

Meia-atacante do Corinthians foi flagrado com o aparelho no banco de reservas

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 17:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Memphis Depay com celular no banco de reservas
Memphis Depay com celular no banco de reservas -

O meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser flagrado usando seu celular no banco de reservas, durante o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, na Neo Química Arena, no último domingo, 22.

Depay corre risco de ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê a responsabilização sobre qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. Ele pode ser punido com um a seis jogos de suspensão, além de multa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a ESPN, a procuradora Rita de Cássia Ancelmo Bueno mencionou, na denúncia, que o uso de dispositivos eletrônicos é restrito a membros autorizados, como comissão técnica, analistas de desempenho e equipe médica, conforme as Regras do Jogo da International Board (IFAB), adotadas pela CBF.

Leia Também:

Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia
Crise no Corinthians: associados pedem intervenção judicial no clube
Ex-Corinthians é preso pela quarta vez por fraude em aposta esportiva

"Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão”, declarou Memphis após a partida.

Lesionado e cortado da Seleção

Memphis Depay sofreu uma lesão muscular na coxa direita e acabou cortado da Seleção da Holanda, que fará dois amistosos nesta pausa da Data Fifa. Ele deve ficar afastado por quatro semanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Memphis Depay STJD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Memphis Depay com celular no banco de reservas
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Memphis Depay com celular no banco de reservas
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Memphis Depay com celular no banco de reservas
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Memphis Depay com celular no banco de reservas
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x