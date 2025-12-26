Menu
HOME > ESPORTES
FUTEBOL E FÉRIAS

Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o jogador desfrutando da cidade

Redação

Por Redação

26/12/2025 - 12:27 h | Atualizada em 26/12/2025 - 12:39
Memphis Depay aparenta tranquilidade e aproveita o destino turístico sem assédio de fãs
Memphis Depay aparenta tranquilidade e aproveita o destino turístico sem assédio de fãs

O astro e craque corinthiano Memphis Depay foi visto aproveitando suas férias em um famoso destino turístico baiano. Após conquistar a Copa do Brasil — com direito ao gol do título pelo Corinthians —, o holandês veio à Bahia para curtir o descanso em Itacaré, cidade litorânea localizada no sul do estado.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, é possível ver Memphis acompanhado de mais três pessoas, passeando pelo centro de Itacaré e conferindo uma loja da região.

Assista:

No vídeo, o camisa 10 do Corinthians e da Seleção Holandesa aparenta muita tranquilidade, caminhando livremente pelas ruas do destino turístico, sem demonstrar preocupação com o possível assédio de fãs e torcedores.

Leia Também:

Grupo City anuncia ruptura estratégica com clube em meio à crise
Vitória anuncia contratação de volante como primeiro reforço para 2026
Não fica! Lucas Halter deixa o Vitória e vai jogar na MLS

O jogador poderá aproveitar a tranquilidade de Itacaré até o início de janeiro, já que a reapresentação do elenco do Corinthians está programada para o dia 3, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, quando iniciará os trabalhos de preparação para a temporada de 2026.

Tags:

corinthians Futebol Itacaré Memphis Depay Turismo na Bahia

