Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia

Memphis Depay aparenta tranquilidade e aproveita o destino turístico sem assédio de fãs - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O astro e craque corinthiano Memphis Depay foi visto aproveitando suas férias em um famoso destino turístico baiano. Após conquistar a Copa do Brasil — com direito ao gol do título pelo Corinthians —, o holandês veio à Bahia para curtir o descanso em Itacaré, cidade litorânea localizada no sul do estado.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, é possível ver Memphis acompanhado de mais três pessoas, passeando pelo centro de Itacaré e conferindo uma loja da região.

Assista:

Memphis Depay passeando pelas ruas de Itacaré, no sul da Bahia, em clima de descontração e férias natalinas.



Jogador do Corinthians aproveitou para comprar uma camisa por R$ 55,00 em uma loja no centro da cidade.



Via: itacareurgenteoficial



📽️Reproduçãopic.twitter.com/YMfsSx5X4u — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 26, 2025

No vídeo, o camisa 10 do Corinthians e da Seleção Holandesa aparenta muita tranquilidade, caminhando livremente pelas ruas do destino turístico, sem demonstrar preocupação com o possível assédio de fãs e torcedores.

O jogador poderá aproveitar a tranquilidade de Itacaré até o início de janeiro, já que a reapresentação do elenco do Corinthians está programada para o dia 3, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, quando iniciará os trabalhos de preparação para a temporada de 2026.