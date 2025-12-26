FUTEBOL E FÉRIAS
Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia
Vídeo que circula nas redes sociais mostra o jogador desfrutando da cidade
O astro e craque corinthiano Memphis Depay foi visto aproveitando suas férias em um famoso destino turístico baiano. Após conquistar a Copa do Brasil — com direito ao gol do título pelo Corinthians —, o holandês veio à Bahia para curtir o descanso em Itacaré, cidade litorânea localizada no sul do estado.
Em um vídeo que circulou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, é possível ver Memphis acompanhado de mais três pessoas, passeando pelo centro de Itacaré e conferindo uma loja da região.
Assista:
Memphis Depay passeando pelas ruas de Itacaré, no sul da Bahia, em clima de descontração e férias natalinas.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 26, 2025
Jogador do Corinthians aproveitou para comprar uma camisa por R$ 55,00 em uma loja no centro da cidade.
Via: itacareurgenteoficial
📽️Reproduçãopic.twitter.com/YMfsSx5X4u
No vídeo, o camisa 10 do Corinthians e da Seleção Holandesa aparenta muita tranquilidade, caminhando livremente pelas ruas do destino turístico, sem demonstrar preocupação com o possível assédio de fãs e torcedores.
O jogador poderá aproveitar a tranquilidade de Itacaré até o início de janeiro, já que a reapresentação do elenco do Corinthians está programada para o dia 3, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, quando iniciará os trabalhos de preparação para a temporada de 2026.
