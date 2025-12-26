Grupo City anuncia ruptura estratégica com clube em meio à crise

- Foto: Divulgação | Manchester City

O Mumbai City, da Índia, não faz mais parte do conglomerado do Grupo City. Na manhã desta sexta-feira, 26, o clube indiano anunciou que os proprietários fundadores voltarão a assumir o controle total da organização daqui para frente.

A decisão de deixar o comando da equipe surgiu em meio às incertezas em torno do Campeonato Indiano (Indian Super League), que não começou em dezembro, como geralmente ocorre, e ainda não possui data para iniciar. O futebol do país vive uma crise 'sem fim'.

O Mumbai City faz parte do Grupo City desde 2019, quando o conglomerado adquiriu uma participação 65% do clube, que começou a se estruturar dentro e fora de campo. No ano seguinte, a equipe se tornou o primeiro time a conquistar o campeonato e a copa da Índia em uma mesma temporada, em 2020-21.

Confira a nota oficial traduzida divulgada pelo clube

​"O Mumbai City FC (o Clube) pode confirmar que o City Football Group Limited (CFG) alienou a sua participação acionária no Clube. Os proprietários fundadores assumirão o controle total da organização daqui para frente.

​Desde 2019, o CFG e o Mumbai City FC alcançaram novos patamares — vencendo dois League Winners' Shields (títulos da fase de liga) da ISL e dois títulos da Copa da ISL, fortalecendo as operações de futebol do Clube e fazendo contribuições significativas para o crescimento do esporte na Índia.

​O CFG tomou esta decisão após uma revisão comercial abrangente e à luz da incerteza contínua em torno do futuro da Indian Super League (ISL). Este passo reflete a abordagem disciplinada e estratégica do CFG — garantindo que o seu foco permaneça em áreas onde possa ter o maior impacto a longo prazo.

​O CFG permanece orgulhoso das conquistas e profundamente grato a todos os ligados ao Mumbai City FC — desde jogadores e treinadores até funcionários, torcedores e parceiros — pelo seu compromisso e paixão, e espera continuar os seus relacionamentos e parcerias na Índia nos próximos anos".