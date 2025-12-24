Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Abandonou? Grupo City deve devolver clube ao antigo dono

Crise no futebol local e incertezas na liga motivam a decisão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/12/2025 - 16:49 h
Pep Guardiola, técnico do Manchester City
Pep Guardiola, técnico do Manchester City -

O City Football Group (CFG), conglomerado que gere 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Bahia e outros 12 clubes espalhados pelo mundo, está prestes a devolver o Mumbai City, da Índia, ao proprietário antigo.

A decisão é motivada pela crise sem fim vivida pelo futebol do país e pelas incertezas em torno da Superliga Indiana (ISL), que não teve início em dezembro, como tradicionalmente ocorre, e ainda não possui data definida para começar. Segundo o jornalista indiano Ashish Negi, o clube deve voltar a ser administrado pelo ator Ranbir Kapoor e pelo empresário Bimal Parekh.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo City entrou no futebol indiano em novembro de 2019 após adquirir uma participação de 65% no Mumbai City FC. Sua chegada marcou uma nova era de ambição e estruturação no clube, que, logo na temporada seguinte, resultou em um feito inédito: o primeiro clube a conquistar o campeonato e a copa nacional em um mesmo ano, em 2020-21.

Leia Também:

Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo
Presente de Natal? Entenda a situação entre Bahia e Rodrigo Becão
Éverton Ribeiro sobre projeto longo do Bahia: "Por mim já teria ganho tudo"

O clube voltou a conquistar a liga na temporada 2022-23, com uma sequência de 18 jogos sem perder. A equipe também se destacou no cenário continental, se tornando o primeiro time indiano a vencer uma partida da Liga dos Campeões da Ásia.

Sem calendário confirmado, acordos comerciais pendentes e um impasse contínuo na governança, o momento do futebol da Índia é delicado. Na semana passada, a Federação rejeitou propostas apresentadas pelos clubes que visavam implementar um modelo de gestão de liga liderado pelas próprias equipes.

Clubes do City Football Group (CFG)

  • Manchester City (Inglaterra);
  • New York City (Estados Unidos);
  • Girona (Espanha);
  • Lommel SK (Bélgica);
  • Troyes (França);
  • Palermo (Itália);
  • Bahia (Brasil);
  • Montevideo City Torque (Uruguai);
  • Melbourne City (Austrália);
  • Yokohama Marinos (Japão);
  • Shenzhen Peng City (China);
  • (Mumbai City);
  • Bolívar (Bolívia) - Parceria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pep Guardiola, técnico do Manchester City
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Pep Guardiola, técnico do Manchester City
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Pep Guardiola, técnico do Manchester City
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x