Abandonou? Grupo City deve devolver clube ao antigo dono

Pep Guardiola, técnico do Manchester City - Foto: Divulgação | Manchester City

O City Football Group (CFG), conglomerado que gere 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Bahia e outros 12 clubes espalhados pelo mundo, está prestes a devolver o Mumbai City, da Índia, ao proprietário antigo.

A decisão é motivada pela crise sem fim vivida pelo futebol do país e pelas incertezas em torno da Superliga Indiana (ISL), que não teve início em dezembro, como tradicionalmente ocorre, e ainda não possui data definida para começar. Segundo o jornalista indiano Ashish Negi, o clube deve voltar a ser administrado pelo ator Ranbir Kapoor e pelo empresário Bimal Parekh.

O Grupo City entrou no futebol indiano em novembro de 2019 após adquirir uma participação de 65% no Mumbai City FC. Sua chegada marcou uma nova era de ambição e estruturação no clube, que, logo na temporada seguinte, resultou em um feito inédito: o primeiro clube a conquistar o campeonato e a copa nacional em um mesmo ano, em 2020-21.

O clube voltou a conquistar a liga na temporada 2022-23, com uma sequência de 18 jogos sem perder. A equipe também se destacou no cenário continental, se tornando o primeiro time indiano a vencer uma partida da Liga dos Campeões da Ásia.

Sem calendário confirmado, acordos comerciais pendentes e um impasse contínuo na governança, o momento do futebol da Índia é delicado. Na semana passada, a Federação rejeitou propostas apresentadas pelos clubes que visavam implementar um modelo de gestão de liga liderado pelas próprias equipes.

Clubes do City Football Group (CFG)