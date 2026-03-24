Crise no Corinthians: associados pedem intervenção judicial no clube

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Sport Club Corinthians Paulista - Foto: José Manoel Idalgo/ Corinthians

Um pedido de intervenção judicial foi protocolado nesta terça-feira,24, por associados do Corinthians, integrantes do coletivo “Salvem o Corinthians”. A ação solicita o afastamento do presidente Osmar Stabile e a nomeação de um mediador para conduzir a administração do clube.

De acordo com os sócios, o Corinthians enfrenta uma crise financeira, administrativa, jurídica e política. A intervenção foi apresentada à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo.

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Entre os argumentos apresentados, os autores citam um suposto “sequestro político” dentro do clube, além de suspeitas de irregularidades em gestões anteriores, contratos sob investigação, falta de transparência e agravamento da crise institucional.

Os associados defendem que a Justiça pode intervir em casos de ilegalidades, irregularidades ou indícios de crimes em instituições.

Como base, mencionam entendimentos do STF e o precedente de intervenção no Bahia, em 2013. As informações foram divulgadas pelos portais ge.globo, Itatiaia e CNN Brasil.

Crise no Corinthians

O Corinthians vive um momento delicado nos bastidores. A dívida bruta do clube é estimada em cerca de R$ 2,8 bilhões, além de uma sequência de resultados negativos semelhante à registrada em 2024.

Na última segunda-feira, 23, Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência após decisão do Conselho Deliberativo.

No entanto, a medida não é reconhecida pelo próprio e por outras alas políticas do Parque São Jorge, que alegam irregularidades na convocação da reunião feita por Osmar Stabile.

Em 2025, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para avaliar a possibilidade de intervenção judicial no clube. A apuração foi proposta pelo promotor Cássio Conserino, que já atuou em investigações envolvendo o Corinthians.