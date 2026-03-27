Após lesão de Ronaldo e novo goleiro, Bahia define futuro de João Paulo

Goleiro João Paulo terá sequência como titular do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia tem interesse concreto na permanência do goleiro João Paulo, emprestado ao Esquadrão pelo Santos até o final de junho. A definição aconteceu diante da lesão do titular da posição, Ronaldo, e a contratação do goleiro Léo Vieira.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, João Paulo conta com total confiança do clube e é um dos líderes do elenco, mesmo com pouco tempo de casa.

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Compra ou novo empréstimo

No vínculo de João Paulo com o Bahia, há uma cláusula que prevê a opção de compra em definitivo ao final do contrato. No entanto, conforme apurou a reportagem, a permanência do goleiro pode não estar necessariamente vinculada à aquisição de seus direitos econômicos.

A TARDE apurou ainda que a continuidade de João Paulo não depende obrigatoriamente do exercício da opção de compra estipulada no contrato vigente. No cenário atual, existe também a possibilidade de o atleta permanecer no elenco por meio da ampliação do empréstimo junto ao Santos.

O interesse na permanência do goleiro — especialmente por meio de um novo empréstimo — também está relacionado à contratação de Léo Vieira. Considerado o reserva imediato de Ronaldo, João Paulo, caso permaneça emprestado, não poderá atuar contra o Santos devido a uma cláusula contratual. O jogo está marcado para o dia 26 de abril.

Diante da possível indisponibilidade do arqueiro nesses confrontos, o Bahia entendeu ser necessária a contratação do ex-goleiro da Chapecoense como opção imediata no banco de reservas.

A posição ficou vaga após João Paulo assumir a titularidade, anteriormente ocupada por Ronaldo, que sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito e pode desfalcar o Esquadrão até depois da Copa do Mundo de 2026.

Goleiro da base

Vale destacar ainda que a intenção do Bahia para a atual temporada era utilizar um goleiro da base como terceira opção do elenco. O jovem Vitor Nascimento, de 19 anos, estava sendo relacionado pelo técnico Rogério Ceni para as partidas do Tricolor Baiano.

Contudo, a lesão de Ronaldo provocou um efeito dominó: a permanência de João Paulo, antes não sacramentada, passou a ser prioridade.

Sem Ronaldo, o reserva imediato passaria a ser um jovem da base, o que levou o clube a considerar necessária a contratação de um goleiro mais experiente para a função.

O Bahia chegou a um consenso pelo nome de Léo Vieira, que teve sua multa rescisória paga à Chapecoense e chega ao Esquadrão com vínculo até o final do ano, recebendo um salário próximo ao que ganhava na equipe catarinense.