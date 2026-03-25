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DEPARTAMENTO MÉDICO

Ronaldo pode voltar a jogar pelo Bahia apenas após a Copa do Mundo

Especialista detalha luxação de Ronaldo, prazo de recuperação e impacto no Bahia.

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/03/2026 - 10:51 h

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Entrevista revela cenário da recuperação de Ronaldo no Bahia
Entrevista revela cenário da recuperação de Ronaldo no Bahia -

O Esporte Clube Bahia detalhou a lesão sofrida pelo goleiro Ronaldo no duelo contra o Remo, no último domingo, 22. Nesta terça-feira, 24, o clube informou que o arqueiro sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito. Após avaliação clínica e realização de exames complementares, foi constatado que não haverá necessidade de intervenção cirúrgica. Ainda assim, o atleta pode desfalcar o Esquadrão por um período considerável.

A reportagem do portal A TARDE conversou com o Dr. Hary Kalapothakis Gissoni, cirurgião de ombro e cotovelo da rede MaterDei/UORT. Segundo o especialista, a expectativa inicial é de um retorno progressivo entre quatro e oito semanas para o goleiro Ronaldo, que, dessa forma, pode voltar a atuar pelo Esquadrão apenas após a Copa do Mundo de 2026, em razão do calendário do Tricolor de Aço.

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Isso porque, considerando o início do tratamento a partir da constatação da lesão, aliado ao período estimado de até oito semanas de afastamento (cerca de dois meses), o goleiro poderá ficar liberado para retornar aos gramados apenas nos duelos contra Coritiba e Botafogo, previstos pela CBF para os dias 23, 24 ou 25 de maio e 30 ou 31 de maio, ou 1º de junho, respectivamente.

No entanto, caso ainda não esteja apto a atuar nesse período — especialmente diante da cautela adotada pelo departamento médico tricolor na reintegração de atletas lesionados —, Ronaldo poderá retornar somente após o Mundial. Isso porque o calendário do futebol brasileiro em 2026 será paralisado por cerca de 50 dias para a Copa do Mundo, com o Campeonato Brasileiro interrompido entre 1º de junho e 22 de julho.

Jogos do Bahia até a Copa do Mundo

  • Bahia x Athletico Paranaense (Brasileirão) – 01/04
  • Bahia x Palmeiras (Brasileirão) – 05/04
  • Mirassol x Bahia (Brasileirão) – 11, 12 ou 13/04
  • Flamengo x Bahia (Brasileirão) – 18, 19 ou 20/04
  • Bahia x Remo (Copa do Brasil) – 22 ou 23/04
  • Bahia x Santos (Brasileirão) – 25, 26 ou 27/04
  • São Paulo x Bahia (Brasileirão) – 02, 03 ou 04/05
  • Bahia x Cruzeiro (Brasileirão) – 09, 10 ou 11/05
  • Remo x Bahia (Copa do Brasil) – 13 ou 14/05
  • Bahia x Grêmio (Brasileirão) – 16, 17 ou 18/05
  • Coritiba x Bahia (Brasileirão) – 23, 24 ou 25/05
  • Bahia x Botafogo (Brasileirão) – 30, 31/05 ou 01/06

Dessa forma, é possível que o goleiro titular do Esquadrão volte à meta tricolor apenas no duelo contra o Atlético-MG, previsto para os dias 22 ou 23 de julho, logo após a Copa do Mundo de 2026.

Até lá, o titular da posição deve ser João Paulo, que tem contrato com o clube até o fim de junho. O vínculo conta com uma cláusula de opção de compra, ainda não definida pela diretoria, mas que pode ganhar novos desdobramentos em razão da lesão de Ronaldo.

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E o prazo mínimo para retorno?

Vale destacar que o prazo estimado para o retorno de Ronaldo é de quatro a oito semanas. Com isso, existe a possibilidade de o atleta estar recuperado em cerca de um mês, podendo voltar a atuar nos confrontos contra o Remo, pela Copa do Brasil, ou diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Isso se deve ao fato de que, conforme explicou o Dr. Hary Kalapothakis Gissoni, os protocolos priorizam uma reabilitação acelerada para atletas de alto rendimento. Segundo o especialista, dois fatores são fundamentais nesse processo: a cicatrização dos ligamentos e a prevenção da rigidez articular.

“É necessário um período inicial de imobilização, mas por um tempo curto, com início precoce da mobilização, justamente para evitar o desenvolvimento de rigidez. Existe, portanto, um equilíbrio entre permitir a cicatrização adequada e manter a mobilidade. Por isso, o protocolo é acelerado, mas com boas perspectivas a médio e longo prazo.

Normalmente, o atleta passa por um período inicial de repouso, seguido de um ganho progressivo de mobilidade com fisioterapia, entre quatro e oito semanas. A partir daí, conforme a evolução, há uma retomada gradual das atividades, podendo não haver impacto futuro”, explicou o especialista.

Segundo o médico, o fato de se tratar de uma luxação simples — ou seja, sem fratura associada — melhora significativamente o prognóstico da lesão. Ainda assim, por se tratar de um goleiro, que exige muito da articulação do cotovelo, o retorno ao nível pleno de performance pode ocorrer após esse período inicial, a depender da evolução individual.

“O tratamento é conservador, sem necessidade de cirurgia, com um período curto de imobilização, seguido de fisioterapia precoce. A expectativa inicial é de um retorno progressivo entre quatro e oito semanas.

No entanto, pensando em um goleiro, que exige muito da articulação do cotovelo, o retorno ao nível pleno de performance pode ocorrer após esse período, entre seis e oito semanas, a depender da evolução individual do atleta”, afirmou.

Por fim, o Dr. Hary Kalapothakis Gissoni ressaltou que a chance de recuperação completa é muito alta e não são esperados grandes impactos na carreira. Ainda assim, ele chamou atenção para a possibilidade, embora rara, de instabilidade residual, dor em cargas mais elevadas ou até mesmo leve perda de amplitude de movimento.

O principal cuidado, neste momento, é recuperar a mobilidade, a força e a estabilidade do cotovelo com segurança, para que ele possa retornar 100% aos gramados
Dr Hary Kalapothakis Gissoni - cirurgião de ombro e cotovelo da rede MaterDei/UORT

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