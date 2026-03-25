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Bahia após pausas da Data Fifa: alento ou motivo de preocupação?

Retrospecto recente do Bahia após pausas da Data Fifa anima, mas também levanta dúvidas sobre a regularidade da equipe

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/03/2026 - 9:21 h

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Retrospecto do Bahia após pausas anima, mas há oscilações
Retrospecto do Bahia após pausas anima, mas há oscilações -

Os torcedores do Esporte Clube Bahia vão enfrentar esse período sem jogos de “cabeça quente” após a goleada sofrida diante do Remo, no último domingo, 22, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, há confiança de que a pausa no calendário, em razão da Data Fifa, será benéfica para a busca por um resultado positivo contra o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira, 1.

Mas essa confiança é, de fato, traduzida em números a favor do Esquadrão? A resposta é sim. Isso porque, nos últimos três anos (2023 a 2025), o Tricolor de Aço acumula sete vitórias, um empate e cinco derrotas em 13 jogos disputados após pausas da Data Fifa no futebol brasileiro.

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Contudo, vale destacar que esse retrospecto é “inflacionado” pelo desempenho obtido em 2023. Isso porque, nas temporadas seguintes — 2024 e 2025 —, o Bahia acumulou mais reveses do que triunfos.

Bahia vive montanha-russa após Data Fifa

Na temporada passada, por exemplo, em 2025, o Esquadrão registrou seu pior aproveitamento nesse recorte: foram duas vitórias e três derrotas — resultados que tiveram impacto direto ao longo do ano.

Após a Data Fifa de setembro, o Bahia deu adeus à Copa do Brasil ao perder para o Fluminense. Um mês depois, em outubro, foi derrotado no clássico Ba-Vi para o Vitória. Por fim, em novembro, perdeu para o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, desperdiçando a oportunidade de se consolidar no G-5 do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, os dois triunfos do Tricolor após períodos de Data Fifa em 2025 aconteceram em março e junho, quando a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Ceará, pela Copa do Nordeste, e o Red Bull Bragantino, fora de casa — encerrando um tabu histórico sem vitórias em Bragança Paulista.

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Já em 2024, o Bahia venceu apenas uma vez após pausas no calendário: contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, após a Data Fifa de junho. Em março, a equipe entrou em campo durante o período de jogos de seleções. Já em setembro e novembro, foi derrotado por Flamengo, na Copa do Brasil, e Palmeiras, pelo Brasileirão, respectivamente. Em outubro, empatou com o Cruzeiro, pela Série A.

No ano anterior, em 2023, o Esquadrão teve seu melhor desempenho nesse recorte: foram quatro triunfos — contra Palmeiras, em junho; Coritiba, em setembro (na estreia de Ceni); Internacional, em outubro; e a goleada histórica sobre o Corinthians, em novembro. Todos os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos do Bahia pós-Data Fifa

2025

  • Março: Bahia 3 x 2 Ceará (Copa do Nordeste)
  • Junho: Red Bull Bragantino 0 x 3 Bahia (Campeonato Brasileiro)
  • Setembro: Fluminense 2 x 0 Bahia (Copa do Brasil – eliminado)
  • Outubro: Vitória 2 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro)
  • Novembro: Bahia 2 x 3 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

2024

  • Março: Bahia atuou durante a Data Fifa
  • Junho: Bahia 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
  • Setembro: Bahia 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)
  • Outubro: Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro)
  • Novembro: Bahia 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

2023

  • Março: Bahia atuou durante a Data Fifa
  • Junho: Bahia 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)
  • Setembro: Coritiba 2 x 4 Bahia (Campeonato Brasileiro – estreia de Ceni)
  • Outubro: Bahia 1 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)
  • Novembro: Corinthians 1 x 5 Bahia (Campeonato Brasileiro)

Dessa forma, a confiança da torcida do Bahia por um melhor desempenho após a pausa da Data Fifa encontra respaldo nos números recentes. Ainda assim, há uma “pulga atrás da orelha”, especialmente pelos resultados negativos registrados na última temporada.

Resumo

Resumo dos Desempenhos do Bahia Após Data FIFA

  • Após a goleada contra o Remo, a pausa da Data FIFA gera confiança para o próximo jogo do Bahia contra o Athletico Paranaense.
  • Nos últimos três anos, o Bahia teve 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 13 jogos após Data FIFA, destacando um desempenho bom em 2023.
  • Em 2025, o Bahia registrou seu pior aproveitamento, com 2 vitórias e 3 derrotas, impactando negativamente sua performance na temporada.
  • Em 2024, o Bahia venceu apenas uma vez após pausas, destacando dificuldades contra Flamengo e Palmeiras.
  • O desempenho de 2023 foi o mais positivo, com quatro vitórias expressivas, incluindo uma goleada histórica sobre o Corinthians.

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Tags:

Data fifa Esporte Clube Bahia Futebol

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