Bahia após pausas da Data Fifa: alento ou motivo de preocupação?

Retrospecto do Bahia após pausas anima, mas há oscilações - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Os torcedores do Esporte Clube Bahia vão enfrentar esse período sem jogos de “cabeça quente” após a goleada sofrida diante do Remo, no último domingo, 22, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, há confiança de que a pausa no calendário, em razão da Data Fifa, será benéfica para a busca por um resultado positivo contra o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira, 1.

Mas essa confiança é, de fato, traduzida em números a favor do Esquadrão? A resposta é sim. Isso porque, nos últimos três anos (2023 a 2025), o Tricolor de Aço acumula sete vitórias, um empate e cinco derrotas em 13 jogos disputados após pausas da Data Fifa no futebol brasileiro.

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Contudo, vale destacar que esse retrospecto é “inflacionado” pelo desempenho obtido em 2023. Isso porque, nas temporadas seguintes — 2024 e 2025 —, o Bahia acumulou mais reveses do que triunfos.

Bahia vive montanha-russa após Data Fifa

Na temporada passada, por exemplo, em 2025, o Esquadrão registrou seu pior aproveitamento nesse recorte: foram duas vitórias e três derrotas — resultados que tiveram impacto direto ao longo do ano.

Após a Data Fifa de setembro, o Bahia deu adeus à Copa do Brasil ao perder para o Fluminense. Um mês depois, em outubro, foi derrotado no clássico Ba-Vi para o Vitória. Por fim, em novembro, perdeu para o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, desperdiçando a oportunidade de se consolidar no G-5 do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, os dois triunfos do Tricolor após períodos de Data Fifa em 2025 aconteceram em março e junho, quando a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Ceará, pela Copa do Nordeste, e o Red Bull Bragantino, fora de casa — encerrando um tabu histórico sem vitórias em Bragança Paulista.

Já em 2024, o Bahia venceu apenas uma vez após pausas no calendário: contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, após a Data Fifa de junho. Em março, a equipe entrou em campo durante o período de jogos de seleções. Já em setembro e novembro, foi derrotado por Flamengo, na Copa do Brasil, e Palmeiras, pelo Brasileirão, respectivamente. Em outubro, empatou com o Cruzeiro, pela Série A.

No ano anterior, em 2023, o Esquadrão teve seu melhor desempenho nesse recorte: foram quatro triunfos — contra Palmeiras, em junho; Coritiba, em setembro (na estreia de Ceni); Internacional, em outubro; e a goleada histórica sobre o Corinthians, em novembro. Todos os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos do Bahia pós-Data Fifa

2025

Março: Bahia 3 x 2 Ceará (Copa do Nordeste)

Junho: Red Bull Bragantino 0 x 3 Bahia (Campeonato Brasileiro)

Setembro: Fluminense 2 x 0 Bahia (Copa do Brasil – eliminado)

Outubro: Vitória 2 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro)

Novembro: Bahia 2 x 3 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

2024

Março: Bahia atuou durante a Data Fifa

Junho: Bahia 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Setembro: Bahia 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

Outubro: Cruzeiro 1 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro)

Novembro: Bahia 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

2023

Março: Bahia atuou durante a Data Fifa

Junho: Bahia 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Setembro: Coritiba 2 x 4 Bahia (Campeonato Brasileiro – estreia de Ceni)

Outubro: Bahia 1 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)

Novembro: Corinthians 1 x 5 Bahia (Campeonato Brasileiro)

Dessa forma, a confiança da torcida do Bahia por um melhor desempenho após a pausa da Data Fifa encontra respaldo nos números recentes. Ainda assim, há uma “pulga atrás da orelha”, especialmente pelos resultados negativos registrados na última temporada.