Bahia acerta contratação de goleiro da Série A após lesão de Ronaldo

Bahia acerta contratação do goleiro Léo Vieira, da Chapecoense - Foto: Divulgação / Chapecoense

O Esporte Clube Bahia acertou a contratação do goleiro Léo Vieira, da Chapecoense — rival do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. O arqueiro, de 35 anos, assinou com clube em definitivo até o final desta temporada, mediante pagamento da multa rescisória ao time catarinense, segundo informações confirmadas pelo portal A TARDE.

Léo Vieira foi contratado pelo Tricolor de Aço após a constatação de uma luxação traumática no cotovelo direito do goleiro Ronaldo, titular da posição na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. O camisa 1 pode voltar a atuar pelo clube apenas após a Copa do Mundo de 2026.

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Em 2026, Léo Vieira disputou 14 partidas pela Chapecoense, sendo sete delas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro se destacou especialmente no duelo contra o Vasco, quando recebeu nota dez no aplicativo de estatísticas Sofascore, após realizar dez defesas no empate da equipe catarinense diante do Cruzmaltino, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 2ª rodada da competição.

O jogador chega ao Bahia para disputar posição com João Paulo, atual reserva imediato, que tem contrato com o Esquadrão apenas até junho de 2026, com opção de compra prevista ao final do vínculo. O portal A TARDE soube que a permanência do atleta ainda não está definida, mas pode ganhar força após a lesão de Ronaldo.

Segundo apurou a reportagem, o Bahia planejava utilizar um terceiro goleiro oriundo da base na atual temporada. Contudo, a lesão do titular, Ronaldo, fez com que o clube buscasse um arqueiro mais experiente para atuar como reserva imediato. Além disso, por questões contratuais, João Paulo não pode enfrentar o Santos, o que, aliado à lesão do goleiro principal, tornou necessária a contratação de Léo Vieira.

A informação sobre a contratação de Léo Vieira pelo Bahia foi inicialmente divulgada por Fernando Ramos, do perfil Sou Mais Bahia.