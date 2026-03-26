Bahia supera gigantes e tem 2ª maior média de público do Brasileirão

Bahia tem uma das maiores médias de público do Brasil - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A torcida do Esporte Clube Bahia iniciou mais um Campeonato Brasileiro fazendo a festa nas arquibancadas. O Esquadrão possui a segunda maior média de público da atual edição do Brasileirão até a 8ª rodada, com aproximadamente 38.929 torcedores presentes por jogo até aqui na competição.

Na Série A de 2026, o Tricolor já disputou três partidas na Arena Fonte Nova, contra Fluminense, Vitória e Red Bull Bragantino — sendo o BaVi o duelo que mais levou torcedores ao estádio: cerca de 43.632 pessoas estiveram presentes no clássico. Já as partidas diante dos demais adversários registraram aproximadamente 29.732 e 28.531 pagantes, respectivamente.

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BaVi registrou o maior público do Bahia na Arena Fonte Nova no Brasileirão 2026 | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com média próxima de 39 mil torcedores por jogo, a torcida azul, vermelha e branca mantém uma taxa de ocupação de aproximadamente 79,6% da Arena Fonte Nova na atual edição do Campeonato Brasileiro. O estádio tem capacidade máxima para 48.902 torcedores.

A média de público do Bahia na Série A de 2026 supera, por quase 10 mil pessoas, a do Corinthians, que aparece em terceiro no ranking, com cerca de 29.449 torcedores por partida. Além disso, o Esquadrão fica à frente da maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro, com exceção do Flamengo, que lidera a estatística.

Confira o ranking de média de público:

Flamengo – 55.237 torcedores por jogo

Bahia – 38.929 torcedores por jogo

Corinthians – 29.449 torcedores por jogo

São Paulo – 28.349 torcedores por jogo

Cruzeiro – 25.285 torcedores por jogo

Coritiba – 25.239 torcedores por jogo

Fluminense – 25.021 torcedores por jogo

Athletico Paranaense – 24.126 torcedores por jogo

Remo – 22.948 torcedores por jogo

Atlético-MG – 22.197 torcedores por jogo

Palmeiras – 21.023 torcedores por jogo

Vitória – 19.553 torcedores por jogo

Vasco – 18.830 torcedores por jogo

Grêmio – 18.491 torcedores por jogo

Internacional – 17.613 torcedores por jogo

Botafogo – 16.539 torcedores por jogo

Chapecoense – 16.367 torcedores por jogo

Santos – 11.032 torcedores por jogo

Mirassol – 5.825 torcedores por jogo

Red Bull Bragantino – 3.832 torcedores por jogo

Festa nas arquibancadas! Confira a média de público dos clubes até a 8ª rodada do Brasileirão Betano. 🏟️🔥 pic.twitter.com/iCmlsX7OpP — Brasileirão Betano (@Brasileirao) March 25, 2026



Cabe destacar que o Bahia ocupa a segunda colocação no ranking de média de público até a 8ª rodada com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários. Isso porque o confronto contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada, na Arena Fonte Nova, foi adiado devido ao conflito de datas com a participação do clube na Libertadores à época.

Próximo jogo

A torcida tricolor terá a oportunidade de aumentar ainda mais a média de público no Campeonato Brasileiro de 2026 na próxima quarta-feira, 1, quando a equipe comandada por Rogério Ceni enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena Fonte Nova, às 19h30, pela 9ª rodada da competição.