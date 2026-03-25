Jogo do Bahia no Brasileirão feminino sofre alteração; confira

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Jogo do Bahia feminino muda de horário no Brasileirão - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia terá uma mudança importante em sua agenda no Campeonato Brasileiro feminino. A partida contra o América-MG, válida pela 6ª rodada da competição, teve seu horário alterado e será disputada às 16h, no Estádio de Pituaçu.

Inicialmente, o confronto estava previsto para acontecer às 19h da próxima quarta-feira, 1, mas passou por ajuste na programação.

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Antes de entrar em campo diante da equipe mineira, as Mulheres de Aço têm outro compromisso fora de casa. O time viaja até Rio Claro, no interior de São Paulo, onde encara o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 5 rodada do torneio, neste sábado, 28, às 17h.

Na tabela de classificação, o Bahia soma seis pontos em quatro partidas disputadas e ocupa, no momento, a 11ª colocação da Série A1 do Brasileirão.