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TALENTO PERDIDO?

Conheça a joia brasileira que joga no Bayern de Munique e pode defender Portugal

Maycon Cardozo, de 17 anos, pode mudar de seleção se não for chamado pelo Brasil

Marina Branco

Por Marina Branco

27/03/2026 - 10:57 h

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Maycon Cardozo, brasileiro do Bayern de Munique
Maycon Cardozo, brasileiro do Bayern de Munique -

No exterior, existe um jovem brasileiro chamando muita atenção - mas o Brasil pode acabar sem usufruir disso. Promessa do Bayern de Munique, o meio-campista de 17 anos Maycon Cardozo tem dupla nacionalidade e entrou no radar da seleção de Portugal, que mira em convocar o brasileiro e tirá-lo da Canarinha.

De acordo com o jornal alemão 'Bild', a federação portuguesa monitora o jogador há algum tempo e vê uma oportunidade de avançar caso ele siga fora dos planos da CBF.

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Apesar disso, o próprio atleta tem como objetivo defender a seleção brasileira.

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Maycon na Alemanha

Maycon começou a ganhar destaque recentemente ao fazer sua estreia pelo time principal do Bayern. O jovem entrou em campo no segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pelo Campeonato Alemão, em março.

Apesar de ter nascido em São Paulo, Maycon construiu sua formação longe do Brasil. Filho do ex-atacante Douglas, revelado pelo Santos e com passagem pelo Goiás, o jogador iniciou a carreira nas categorias de base de clubes da Tailândia, país onde o pai jogava.

O desempenho chamou a atenção do Bayern em 2024, durante o programa de desenvolvimento World Squad. No ano seguinte, ele foi convidado a deixar o Bangkok Christian College para integrar a estrutura do clube alemão.

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