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Ancelotti faz convocação de última hora após perder para França

O técnico da Seleção Brasileira reforçou a zaga para a Croácia na próxima terça-feira, 31

Marina Branco

Por Marina Branco

27/03/2026 - 8:41 h

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Ancelotti pela Seleção Brasileira
Ancelotti pela Seleção Brasileira -

O desempenho da Seleção Brasileira contra a França no amistoso da última quinta-feira, 26, foi motivo de decepção para muitos - mas o foco agora precisa ser no próximo passo. Para encarar a Croácia na terça-feira, 31, o técnico Carlo Ancelotti já começou a mapear o que precisa ser mudado, e tomou decisões para tal.

Em meio à Data Fifa, o zagueiro Vitor Reis foi convocado para se apresentar já nesta sexta-feira, 27, em Orlando, onde o time se prepara para enfrentar os croatas. O defensor se juntará à delegação no hotel Four Seasons, em Orlando, e já participa das atividades com o grupo neste sábado, 28.

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A decisão da comissão técnica ocorre em meio a baixas importantes na zaga. Gabriel Magalhães já havia sido cortado anteriormente, e a situação de Marquinhos, que sente dores no quadril, aumentou a preocupação.

O capitão, inclusive, ficou fora da derrota por 2 a 1 para a França, mas não foi descartado completamente dos planos de Ancelotti para a Croácia. No elenco, Vitor disputará posição com Ibañez, Léo Pereira, Bremer e o próprio Marquinhos.

Quem é Vitor Reis

Jogador do Girona, da Espanha, equipe que integra o City Football Group, conglomerado que também controla clubes como o Manchester City e o Bahia, Vitor Reis é considerado uma das principais promessas da posição no Brasil.

Vitor Reis pelo Girona
Vitor Reis pelo Girona | Foto: Reprodução I Instagram

Revelado pelo Palmeiras em 2024, quando tinha 18 anos, o zagueiro disputou 22 partidas e marcou dois gols pelo clube paulista. Depois, foi negociado com o Manchester City, onde atuou em quatro jogos antes de ser emprestado ao Girona para ganhar rodagem. Na equipe espanhola, soma 29 partidas e um gol.

O Brasil volta a campo na terça-feira, 31, contra a Croácia, no Camping World Stadium, também em Orlando, às 21h.

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