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Torcida do Brasil corneta Ancelotti nos EUA e clama por Neymar após derrota

Torcedores protestam contra atuação da Seleção Brasileira e pedem o retorno do camisa 10

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/03/2026 - 20:08 h | Atualizada em 26/03/2026 - 20:40

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Atuação de Vini Jr não agradou a torcida brasileira presente em Boston
Atuação de Vini Jr não agradou a torcida brasileira presente em Boston -

O jogo bonito que sempre marcou a história da Seleção Brasileira não apareceu no duelo contra a França e, apesar de algumas boas oportunidades criadas, uma derrota marcou o duelo no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. A insatisfação da torcida brasileira presente foi tamanha que o nome de Neymar chegou a ser entoado no estádio durante a partida.

Mesmo com condições físicas de estar em campo, Neymar não foi chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil e vive uma incógnita na carreira. Apesar da grande rejeição ao atleta, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, ele foi aclamado pela torcida nos Estados Unidos.

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Olê, Olê, Olê, Olá, Neymar, Neymar!
Torcida brasileira no Gillette Stadium durante jogo contra França

Assista:

Ancelotti responde

Após a derrota para a França, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre os pedidos da torcida pela volta de Neymar. O treinador se recusou a comentar o retorno do atacante.

“Agora temos de falar dos que estão aqui, que jogaram, deram tudo, mostraram a cara, trabalharam muito. E eu estou satisfeito", disse Ancelotti.

Brasil x França

A França saiu na frente com um golaço marcado por Mbappé e, mesmo com um jogador a menos, chegou ao segundo gol com Ekitiké. Sem o Upamecano, os franceses focaram mais em se defender na reta final do jogo e, com mais controle de bola, a Seleção chegou a diminuir com o baiano Bremer empurrando para o fundo das redes com lance de bola parada.

A Amarelinha volta a campo na próxima terça-feira, 31, às 21h, contra a Croácia no Camping World Stadium em Orlando, pelo último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo.

Confira a repercussão da derrota do Brasil contra a França:

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Neymar Jr seleção brasileira

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