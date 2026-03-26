Campeão do Nordestão pelo Bahia encaminha acerto com clube da Série A

Mayk, ex-lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Divulgação

Formado na base do Bahia, o lateral-esquerdo Mayk está perto de disputar a Série A do Brasileiro com a camisa do Remo. Nesta quinta-feira, 26, o Leão Azul fechou a contratação do atleta de 26 anos que pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Novorizontino.

O contrato de Mayk com o time do Norte deve ter duração de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um. O clube gaúcho não tem interesse em aproveitar o lateral em seu elenco e foram favoráveis à negociação levando em conta o baixo desempenho dentro de campo: 18 partidas e uma assistência distribuída.

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O jogador chegou ao Bahia em 2018 para integrar a equipe sub-23, que disputava o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Mayk estreou profissionalmente em 2019, participou apenas de jogos válidos pelo Baianão e, em 2021, participou da conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, além de ter sido relacionado para alguns jogos do Brasileirão.

Mayk em entrevista coletiva pelo Novorizontino | Foto: Divulgação

Desde que deixou o Tricolor, Mayk defendeu o Retrô e o Guarani, onde chamou a atenção do Grêmio em fevereiro de 2024. Em Porto Alegre, sofreu com lesões e não teve continuidade.