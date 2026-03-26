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REFORÇO

Novo goleiro do Bahia desembarca em Salvador e manda recado à torcida

Jogador de 35 anos conversou com a imprensa no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães

João Grassi

Por João Grassi

26/03/2026 - 16:48 h

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Léo Vieira
Léo Vieira -

Jogador que está acertado com o Bahia, o goleiro Léo Vieira desembarcou em Salvador nesta tarde de quinta-feira, 26, e deu sua primeira declaração para a imprensa ainda no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães.

Léo Vieira iniciou sua fala afirmando estar "muito feliz e muito motivado" com a oportunidade. "Espero ajudar o Bahia a conseguir todos os triunfos e ter um ano vitorioso", projetou.

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O atleta de 35 anos vê a nova etapa no Esquadrão como um "enorme desafio". "Vou continuar dando meu máximo pra ajudar e espero ser muito feliz", garantiu.

Ainda de acordo com Léo Vieira, a torcida tricolor pode esperar "um atleta muito dedicado e que vai somar com os demais". O goleiro ainda ensaiou um "Bora Bahia" antes de seguir rumo ao CT Evaristo de Macedo.

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Contratação

Léo Vieira foi contratado pelo Bahia após a constatação de uma luxação traumática no cotovelo direito do goleiro Ronaldo, titular da posição na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. O camisa 1 pode voltar a atuar pelo clube apenas após a Copa do Mundo de 2026.

Em 2026, Léo Vieira disputou 14 partidas pela Chapecoense, sendo sete delas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro se destacou especialmente no duelo contra o Vasco, quando recebeu nota 10 no aplicativo de estatísticas Sofascore.

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