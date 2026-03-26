Libra: Bahia e Flamengo se reúnem para resolver impasse sobre verbas de TV

Luiz Eduardo Baptista e Raul Aguirre - Foto: Divulgação I Libra

A disputa entre os clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) sobre como dividir as receitas de TV vem se arrastando desde o ano passado, e recebeu novos capítulos nesta quinta-feira, 26, com uma reunião entre o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e o CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre.

A reaproximação entre os clubes "brigados" vinha acontecendo desde uma assembleia na semana passada, que marcou uma tentativa de reorganização interna da liga especialmente depois da movimentação liderada por Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino que alterou o eixo das discussões sobre divisão de receitas.

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Convocado inicialmente com pautas administrativas, como aprovação de contas e eleição de dirigentes, o encontro ganhou peso político em meio à confusão, se tornando a busca por uma solução para a crise.

Reunião de reaproximação

O estopim da crise recente foi a proposta apresentada por Bahia, Palmeiras e Bragantino para destinar 3% do contrato com a Globo diretamente a clubes da Série C. A ideia alterava o direcionamento original da verba, antes prevista para equipes da Série B, e reorganizava interesses dentro da Libra.

Além do impacto financeiro, a proposta teve efeito político imediato, esvaziando parte do protagonismo da assembleia, já que atendia uma demanda que seria discutida no próprio encontro.

Em nota oficial divulgada após o encontro, a Libra informou que houve "reafirmação de unidade" entre os clubes e destacou a retomada do diálogo interno, incluindo a reabertura das conversas entre o Flamengo e os demais integrantes.

Os dois lados da disputa

Na pauta, o Flamengo tem defendido mudanças na condução da liga e questionado o atual modelo de gestão, além de cobrar ajustes no contrato com a Globo. Do outro lado, clubes como Bahia, Palmeiras e Bragantino têm atuado de forma conjunta em propostas alternativas e na defesa de critérios mais equilibrados de distribuição.

Esse embate já havia sido levado, inclusive, à esfera arbitral, o que evidencia o nível de desgaste entre as partes. Apesar de não ter resolvido os impasses, no entanto, a assembleia serviu como ponto de reabertura institucional do diálogo.

Agora, esse movimento ganhou continuidade com uma reunião direta entre representantes de Bahia e Flamengo, realizada no Rio de Janeiro. Segundo a Libra, o encontro foi marcado por "diálogo aberto e construtivo", com compromisso de avanço nas negociações sobre a divisão das cotas de TV.

Resumo sobre a Disputa na Liga do Futebol Brasileiro A disputa sobre a divisão das receitas de TV na Liga do Futebol Brasileiro (Libra) se intensificou desde o ano passado.

Reunião entre o presidente do Flamengo e o CEO do Bahia SAF marca um esforço para reaproximação de clubes em conflito.

A proposta de Bahia, Palmeiras e Bragantino de alterar a destinação de recursos causou tensão e reestruturação nas negociações.

O Flamengo defende mudanças na gestão da liga, enquanto Bahia, Palmeiras e Bragantino buscam uma distribuição mais igualitária.

Conversas sobre receitas e governança continuarão, mas o cenário permanece indefinido com diversas posições entre clubes.

Próximos passos

Com a assembleia ainda em aberto, a Libra segue em processo de negociação interna, e as conversas terão sequência nos próximos dias segundo a entidade. A continuidade da reunião deverá retomar os temas pendentes, incluindo decisões estruturais sobre receitas e governança.

Enquanto isso, o cenário permanece indefinido, com diferentes blocos mantendo posições distintas sobre os rumos da liga.